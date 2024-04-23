Беременная Джамала спела для раненых военных: трогательные кадры

Украинская певица Джамала посетила один из реабилитационных центров в Киеве и сыграла камерный лайв для воинов, восстанавливающихся после ранений в зоне ведения боевых действий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу RECOVERY.
Джамала с первых дней полномасштабного вторжения гастролирует по миру, чтобы собирать средства для Сил безопасности и обороны, а также на гуманитарные нужды украинцев.
Встреча с военными в киевском центре RECOVERY, по словам певицы, стала возможностью поблагодарить ребят, которые неутомимо дают отпор врагу.
Джамала встретилась с военными (фото: RECOVERY)
Во время выступления Джамала акцентировала на важности именно совместной борьбы за украинскую свободу и независимость.
"Очень важно поддерживать людей, которые видели, переживали то, чего не видели мы. И чем крепче и теснее будет эта связь - тем больше шансов, что мы сможем возродиться и восстановиться после всей боли и ужаса, который принесла война", - сказала исполнительница.
"Но помогать восстановиться и поддерживать наших защитников и защитниц нужно прямо сейчас", - отметила она.
В сетлисте специального выступления сошлись хиты из альбомов "Крила" и "Подих", "Любити" (EP). Прозвучала также и "1944", которая в 2016 году принесла Украине победу на песенном конкурсе "Евровидение".
Перед исполнением песни певица отметила, что только помня свою историю, мы можем сохранить самих себя.
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