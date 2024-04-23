Беременная Джамала спела для раненых военных: трогательные кадры

Джамала с первых дней полномасштабного вторжения гастролирует по миру, чтобы собирать средства для Сил безопасности и обороны, а также на гуманитарные нужды украинцев.

Встреча с военными в киевском центре RECOVERY, по словам певицы, стала возможностью поблагодарить ребят, которые неутомимо дают отпор врагу.

Джамала встретилась с военными (фото: RECOVERY)

Во время выступления Джамала акцентировала на важности именно совместной борьбы за украинскую свободу и независимость.

"Очень важно поддерживать людей, которые видели, переживали то, чего не видели мы. И чем крепче и теснее будет эта связь - тем больше шансов, что мы сможем возродиться и восстановиться после всей боли и ужаса, который принесла война", - сказала исполнительница.

"Но помогать восстановиться и поддерживать наших защитников и защитниц нужно прямо сейчас", - отметила она.

В сетлисте специального выступления сошлись хиты из альбомов "Крила" и "Подих", "Любити" (EP). Прозвучала также и "1944", которая в 2016 году принесла Украине победу на песенном конкурсе "Евровидение".

Перед исполнением песни певица отметила, что только помня свою историю, мы можем сохранить самих себя.