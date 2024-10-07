Беременная блогерша Пренткович удивила стальным прессом на 5 месяце беременности (фото)

Блогерша-миллионница Таня Пренткович, которая около месяца назад объявила о том, что в третий раз станет мамой , удивила своих подписчиков стальным прессом на 17-й неделе беременности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -аккаунт знаменитости.

Так, на днях Пренткович опубликовала новую серию снимков, на одном из которых предстала в нижнем белье и похвасталась почти идеальной фигурой. Несмотря на то, что блогерша находится уже на 5-м месяце беременности, у нее все еще отчетливо видны кубики пресса.

Беременная блогерша (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Одна из подписчиц отметила свое восхищение в комментарии, а другие просто поставили смайлики в виде огня.

"То есть мы все будем просто сидеть и молчать о прессе, который виден даже с животиком? Извините, но это вообще разрыв", - отметила она.

Где сейчас находится Таня Пренткович

Отметим, что блогерша вместе со своим гражданским мужем Андреем Гонковским и двумя детьми в марте этого года переехали из Украины в Португалию после скандала с отдыхом на Мальдивах.

Дело в том, что в конце января в сети начало активно распространяться фото, на котором изображен момент, как Гонковский проводит время с Пренткович на островах.

Пренткович с детьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Одна из туристок даже зафиксировала момент, как блогерша, ее дети и любимый наслаждаются временем в местном кафе на острове.

Многие выразили свое возмущение по поводу этого поступка предпринимателя, учитывая, что раньше он ездил в Польшу как волонтер.

Затем и сам Андрей подтвердил, что он действительно отдыхал с семьей, объяснив, что благотворительное мероприятие, на котором он должен был выступить как ведущий, было перенесено на другую дату. Потому он решил присоединиться к семье на Мальдивах.

Преткович с мужем и детьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Пренткович подчеркнула, что ее избранник законно пересек государственную границу, и она не понимает критики, поскольку она "ничего не украла, ведет честный бизнес и оказывает помощь".

После всплеска возмущения инфлюэнсерша осознала ошибку, связанную с отдыхом с мужа, называя это "импульсивным и необдуманным" решением.

Однако многие до сих пор сомневаются в искренности слов блогерши, высмеивая ее объяснения и выражая критику.

Также Гонковский заявлял, что из-за постоянных угроз их семье, они решили переехать.

Таня Пренткович и Андрей Гонковский (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)