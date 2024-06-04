Фритата со спаржей и сыром: рецепт идеального итальянского завтрака
Фритата - итальянское блюдо, которое похоже на привычный омлет, однако отличается способом приготовления. Фритату, в отличие от омлета, готовят не только на плите, но и в духовке, благодаря чему блюдо получается пышным и имеет характерную корочку.
О том, как готовить фритату со спаржей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.
Что нужно для фритата
Для того чтобы приготовить этот итальянский завтрак, нужны следующие ингредиенты:
- яйца - 5 шт.;
- бекон - 40 г;
- сыр - 70 г;
- спаржа - 1 пучок (или 5-7 ст. л. замороженной);
- молоко (желательная жирность 2,5%) - 2 ст. л.;
- масло - 1 ст. л.;
- лимонная цедра - 1/4 ч. л.;
- перец - по вкусу;
- соль - по вкусу.
Как готовить фритату
Лучше всего готовить фритату в такой посуде, которую можно использовать как сковороду, так и как форму для выпечки в духовке. Однако если такой посуды нет, лучше готовить фритату в духовке в небольшой форме для выпекания.
Промойте спаржу, нарежьте ее на кусочки 1-1,5 см длиной. Если спаржа заморожена, мыть ее не нужно. Сыр натрите на терке, как и цедру лимона.
Нарежьте бекон большими кусочками. Духовку разогревайте до 180 градусов, поставив решетку в верхней части.
Разбейте в миску яйца, добавьте сыр, молоко и лимонную цедру, посолите и поперчите.
Если у вас есть универсальная сковорода, которая подойдет как форма для выпечки, сначала используйте ее как сковороду - разогрейте ее с маслом, всыпьте спаржу и бекон. Готовьте до хрустящей спаржи.
Если вы используете замороженную спаржу, то сначала поджарьте ее, а затем добавьте бекон.
Если же вы имеете отдельную сковороду и форму для выпечки, этот шаг, как и последующие, можно выполнить, сразу используя форму и духовку.
После этого огонь убавьте до минимального и вылейте в сковороду яичную смесь. Аккуратно перемешайте для равномерного распределения начинки.
Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 9 минут на минимальном огне. Яичная смесь должна схватиться снизу, но не должна стать коричневой.
После этого высыпьте сыр по поверхности фритаты и переставьте сковороду в духовку на минуту до легкого подрумянивания.
Вытяните сковороду, подождите 5 минут, пока блюдо не станет комнатной температуры - и завтрак готов.
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