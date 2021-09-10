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На Волині затримали нетверезого водія шкільного автобуса: порушував правила та був п'яний

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Волинь, П'ятниця 10 вересня 2021 15:58
На Волині затримали нетверезого водія шкільного автобуса: порушував правила та був п'яний На Волині виявили п'яного водія шкільного автобуса (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На Волині поліцейські зупинили водія шкільного автобуса, який перебував за кермом п'яним. Дітей у салоні не було, адже кермувальник тільки виїжджав на рейс.

Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Так, інцидент стався сьогодні, 10 вересня, на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Зокрема, водій порушував правила дорожнього руху, за що правоохоронці його і зупинили. Під час спілкування з водієм, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Тому поліцейські запропонували водієві автобуса пройти огляд на алкотестері на місці події, на що чоловік погодився. Результат виявився позитивний. Драгер показав перевищення норми алкоголю в крові у більш ніж три рази.

На щастя, патрульні виявили водія до того, як діти сіли б у транспорт.

На 55-річного кермувальника склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.

Водія відсторонили від керування транспортним засобом та вилучили посвідчення водія.

На Волині затримали нетверезого водія шкільного автобуса: порушував правила та був п'янийНа Волині затримали нетверезого водія шкільного автобуса: порушував правила та був п'янийНа Волині виявили п'яного водія шкільного автобуса (фото: facebook.com/lutskpolice)

Раніше ми повідомляли, що у Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку.

Також у Києві спіймали на відео маршрутника з одним оком, який розпивав за кермом пиво.

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