В Ужгороді знайшли унікальну монету часів угорського королівства: їй більше тисячі років

В Ужгороді виявили старовинну монету в прекрасному стані, яка належить до часу угорського королівства. Вона дуже добре збереглася і ймовірно жодного разу не була в обігу. Археологи стверджують, що їй не менш 1000 років.

Як повідомляє видання Mukachevo.net, монета була знайдена археологами при розкопках в Ужгородському замку. На аверсі є напис, який читається як CALMAN RE (X).

"Денар. Угорське королівство. Калман (1095-1116 рр.) Це сама рання середньовічна монета, знайдена на території Ужгородського замку під час археологічних досліджень", - розповів про знахідку кандидат історичних наук Ужгородського національного університету Володимир Мойжес.

Студенти історичного факультету разом з викладачами досліджували руїни церкви Святого Юрія на території Ужгородського замку, оскільки в цих криптах ховали свого часу представників знатного роду Другетів. Саме їм належала фортеця і місто до 17 століття.

Одну з крипт дослідникам вдалося розкопати до самої підлоги й там було виявлено безліч речей 16-17 століть: медальйон, хрестик, застібки, заклепки від домовин, а також унікальну шаблю XVI століття.

Розкопки в Ужгородському замку (Фото: mukachevo.net)

Як розповідають місцеві науковці та історики, стародавні монети з'явилися на цій території в III столітті до нашої ери й це було пов'язано з приходом у регіон кельтів. Раніше були виявлені у великій кількості тетрадрахми македонських королів Філіпа та Олександра Македонського. Також на території Закарпаття археологи знаходять візантійські монети, так звані фолліси. Вони датуються кінцем X століття та початком XI століття. На лицьовій стороні у них чотирьох рядний напис на латині, на звороті – зображення Ісуса Христа.

Король Калман (Коломан) правил Угорщиною з 1095 року і з 1097 року Хорватією. У 1112 році він для встановлення дружніх відносин з Київською державою одружився з дочкою Володимира Мономаха Єфимії. Відрізнявся військовим характером, постійно втручався в міжусобні війни українських князів, захопив частину Закарпаття. В 1099 році спробував захопити Галичину, але був розгромлений військами князів Володаря та Василя Ростиславовичів.

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