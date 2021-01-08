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У Франції археологи виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі років

Франція, П'ятниця 08 січня 2021 15:44
У Франції археологи виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі років
Археологи у Франції знайшли некрополь часів бронзового століття (Фото: thehistoryblog.com)
Автор: Анна Шиканова

В Бретані, Франція, був виявлений поховальний комплекс з 50 гробниць бронзового століття. Більшість поховань датовані періодом з 2000 до 1600 до нашої ери.

Як повідомляється на сайті The History Blog, поховальний комплекс знайшли під час розкопок на місці майбутнього будівництва у муніципалітеті Плугонвелен. Раніше співробітники Національного інституту археологічних досліджень вже знаходили в цій місцевості давні могили.

Під час розкопок археологи знайшли 55 поховань. Серед них є гробниці, дерев'яні гробниці, піраміди з каменів, кам'яні гробниці з кришками з плит. Також було знайдено одне поховання в глечику і на думку істориків, таким способом могли поховати немовля.

Ще одна відмітна риса похоронного комплексу – гробниці чергуються з порожніми місцями, і історики припускають, що там був упорядкований некрополь, в яких ховали людей з родинними або громадськими зв'язками.

Всі гробниці знаходяться у хорошому стані й камені для нього видобували в даній місцевості. Вміст могил за кілька тисяч років перетворився на прах і рештки скелета були виявлені тільки в одній з кам'яних гробниць. Під гробницями знайшли шар морського піску, який ймовірно використовували з ритуальними цілями.

У Франції археологи виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі роківУ Франції археологи виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі роківУ Франції археологи виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі роківУ Франції археологи виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі роківУ Франції археологи виявили стародавній некрополь, якому понад 4 тисячі років

У Франції виявили стародавній некрополь (Фото: thehistoryblog.com)

Встановити точніші дати поховання буде складно, оскільки похоронні приналежності не збереглися. Археологи будуть порівнювати розташування та типологію поховань з іншими некрополями бронзового століття, а також на аналіз ДНК будуть передані знайдені останки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що археологи виявили буддійський монастир, якому тисячу років.

А також розповідали про те, що вчені знайшли унікальну печатку із загадковими символами.

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