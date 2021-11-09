Під Полтавою від COVID-19 померла молода породілля: передчасно народила і перебувала на ШВЛ

У Кременчуці Полтавської області у лікарні померла 23-річна породілля з COVID-19. Зазначається, що жінка знаходилась у важкому стані.

Про це під час засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації повідомила віце-мерка Ольга Усанова, пише "Кременчуцька газета".

Так, у лікарні "Правобережна" померла 23-річна породілля, у якої діагностували коронавірус. Зокрема, на той момент у медзакладі перебувало 10 вагітних жінок чи породіль із COVID-19 - одна з них у важкому стані.

Жінка потрапила до лікарні із двобічним запаленням легень та тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Згодом вона передчасно народила дитину шляхом кесаревого розтину.

Дитина здорова, але життя молодої мами медикам врятувати не вдалось.

Чи можуть вагітні вакцинуватись від коронавірусу

Вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від COVID-19 у порівнянні з невагітними. Зокрема, вагітні частіше потрапляють до реанімацій та під апарат ШВЛ.

Окрім того, вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір і не несе ризику зараження. Тому вакцинація захищає від важкого перебігу коронавірусу.

Однак, вагітним рекомендовано робити вакцини на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.