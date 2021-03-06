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Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)

Новость на русском → Польща, Субота 06 березня 2021 11:13
Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото) Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі (фото: tvn24.p)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, що призвело до загибелі 6 людей, і ще 41 громадянин постраждав. Жахлива аварія сталася у п'ятницю вночі на автостраді А4 поблизу міста Кашице. За попередньою версією, водій автобуса рейсом Познань - Херсон не впорався з керуванням.

Про це заявив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter.

Страшна аварія сталася недалеко від центру обслуговування пасажирів.

Всього в салоні автобуса перебувало 57 людей, в тому числі і двоє водіїв.

За словами прес-секретаря Підкарпатської пожежної охорони Марчіна Бетлея, автобус впав за огорожу і частково скотився в кювет, передає TVN24.

Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП (фото: tvn24.pl)

Спочатку надходила інформація про загибель п'яти осіб і 31 пораненого, але після 4 годин представник служби швидкої допомоги Перемишля Марек Яновський повідомив, що шостий потерпілий в аварії помер у лікарні.

За його словами, деякі люди спочатку сказали, що відчувають себе добре, і були доставлені в будівлю, що охороняється місцевою владою. Однак у міру того, як емоції вляглися, люди почали відчувати різного роду обурення.

Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)

Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)

Страшна ДТП з автобусом з українцями в Польщі (фото: PAP)

Також повідомляється, що кілька людей, які потрапили в лікарню, перебувають у важкому стані.

Для евакуації постраждалих на місце ДТП відправили два вертольоти.

Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)

Автобус з українцями потрапив в аварію у Польщі пізно ввечері 5 березня (фото: facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu)

"Перша бригада рятувальників була на місці буквально через дев'ять хвилин після дзвінка. Рятувальники почали перевозити людей, троє людей загинули, ще двоє померли на ізоляторі під час рятувальних операцій. - сказав Яновський.

Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП (фото: tvn24.pl)

Раніше повідомлялося, що в кінці лютого на сході Польщі в місті Люблін сталася ДТП, в якій загинули двоє українців.

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