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Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)

Новина українською → Польша, Суббота 06 марта 2021 11:13
Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото) Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше (фото: tvn24.p)
Автор: Владимир Костырин

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, что привело к гибели 6 человек, и еще 41 гражданин пострадал. Ужасная авария произошла в пятницу ночью на автостраде А4 вблизи города Кашице. По предварительной версии, водитель автобуса рейсом Познань - Херсон не справился с управлением.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter.

Страшная авария случилась недалеко от центра обслуживания пассажиров.

Всего в салоне автобуса находилось 57 человек, в том числе и двое водителей.

По словам пресс-секретаря Подкарпатской пожарной охраны Марчина Бетлея, автобус упал за ограждение и частично скатился в кювет, передает TVN24.

Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП (фото: tvn24.pl)

Первоначально поступала информация о гибели пяти человек и 31 раненого, но после 4 часов представитель службы скорой помощи Пшемысля Марек Яновски сообщил, что шестой пострадавший в аварии скончался в больнице.

По его словам, некоторые люди сначала сказали, что чувствуют себя хорошо, и были доставлены в здание, охраняемое местными властями. Однако по мере того, как эмоции улеглись, некоторые люди начали испытывать разного рода негодование.

Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)

Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)

Страшное ДТП с автобусом с украинцами в Польше (фото: PAP)

Также сообщается, что несколько человек, попавших в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.

Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)

Автобус с украинцами попал в аварию в Польше поздно вечером 5 марта (фото: facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu)

"Первая бригада спасателей была на месте буквально через девять минут после звонка. Спасатели начали перевозить людей, трое человек уже погибли, еще двое скончались на изоляторе во время спасательных операций. - сказал Яновский.

Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП (фото: tvn24.pl)

Ранее сообщалось, что в конце февраля на востоке Польше в городе Люблин произошло ДТП, в котором погибли двое украинцев.

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