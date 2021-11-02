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Узєлков зі скандалом покинув інтерв'ю через питання про дітей (відео)

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Вінниця, Вівторок 02 листопада 2021 15:22
Узєлков зі скандалом покинув інтерв'ю через питання про дітей (відео) Фото: В'ячеслав Узєлков (фото: facebook.com/Вячеслав вузликів)
Автор: Роман Мирончук

В'ячеслав Узєлков, відомий український боксер і тренер телепроєкту "Зважені та щасливі", зі скандалом покинув інтерв'ю через питання про дітей.

Журналістка програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" приїхала до спортсмена у Вінницю, і коли питання торкнулися його особистого життя, В'ячеслав вийшов з себе.

Узєлков розлютив питання про те, чому він не бачиться з дітьми. Він відразу встав зі стільця, і почав знімати з себе петличку з мікрофоном і матюкається.

Нагадаємо, ініціатором розлучення стала Марина Боржемська, вона з дітьми залишила сімейну квартиру і почала самостійне життя. При цьому жінка звинувачувала чоловіка в агресії і говорила, що колишній чоловік не хоче бачитися з сином і дочкою.

Узєлков в свою чергу каже, що не бачиться з дітьми, тому що Марина і її батьки налаштовують їх проти нього.

"Я дзвоню дітям, вони не хочуть зі мною гуляти, спілкуватися. Так, я можу їх знайти прямо на вулиці, але потім вона так само всім говорить, що діти не хочуть, я їх переслідую. Тому я навіть не знаю, що робити. Я залишив так, як є. Не хочеш - добре, я не буду нічого робити", - заявив В'ячеслав.

Він також каже, що дітям завжди нагадує про те, що радий їх бачити. Кілька років тому В'ячеслав заблокував свого сина Роберта в соцмережі. Свій вчинок він пояснив тим, що дитині 8 років і він не повинен дивитися в соцмережі, як його батьки лаються.

"У малюка вже поганий зір, у нього окуляри вже 3 роки. У чому сенс телефону? Він постійно сидить з бабусею, вона йому дала гаджет і все", - заявив Узєлков.

Нагадаємо, Узєлков зізнався, чи бив свою колишню дружину.

Раніше вузликів на реаліті-шоу шокував заявою про стосунки з колишньою дружиною.

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