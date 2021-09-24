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Знаменитий український боксер зізнався, чи бив свою колишню дружину: "трішки Марині відійшло"

Новость на русском →
П'ятниця 24 вересня 2021 17:19
Знаменитий український боксер зізнався, чи бив свою колишню дружину: "трішки Марині відійшло" Фото: В'ячеслав Узелков, український боксер (instagram.com/uzelkov.official)
Автор: Володимир Костирін

В'ячеслав Узелков, відомий український боксер-професіонал і тренер телепроекту "Зважені та щасливі", відверто висловився про стосунки зі своєю колишньою дружиною, яка після розлучення заблокувала екс-чоловіка в соцмережах, і потім її приклад наслідував і їх син. Так, 42-річний спортсмен пояснив, чи застосовував насильство по відношенню до дружини.

Про це Узелков розповів на шоу "Не бреши мені" в ефірі телеканалу LIVE.

Знаменитий боксер зізнався, що ненавидить цю тему, тому прийшов у студію, щоб розставити всі крапки над "і" в чутках про те, нібито він бив свою дружину Марину Боржемську і зраджував їй.

"Я штовхнув її, ок? Я випадково її вдарив, коли бився. І від одного з ударів попало людині і трішки Марині відійшло…Тоді я захищав її, хоча ми ще не зустрічалися..." - зазначив Узелков.

Реагуючи на слова спортсмена психіатр Спартак Субота наголосив, що боксер дійсно не чинив ніякого фізичного насильства над дружиною.

"Оскільки, знаючи його кар'єру, наслідки цього неможливо було б приховати від людей", - додав експерт.

Своєю чергою Узелков заявив, що він майстер спорту міжнародного класу з боксу, у нього - три пояси, і якби він дійсно вдарив Марину, то "ми б її не знайшли!"

"Він поводиться так, як людина, якій нема чого приховувати! Я вірю, що він не бив її як боксер", - висловилася на це практичний психолог Леся Матвєєва.

Також Узелков спростував чутки, що зраджував дружині, коли вони були в шлюбі.

"Мені все давала Марина... Я міг собі дозволити, але не робив цього, тому що поважав колишню дружину", - розповів спортсмен.

Однак такі слова викликали в експертів шоу недовіру.

"Я вважаю, що він сказав неправду. У своїй свідомості він зраджував, але це зовсім не говорить про те, що робив він це в сексуальному контексті", - говорить психіатр Субота.

Узелков поскаржився, що після розлучення вони з Боржемською практично не спілкуються, адже розлучилися далеко не в дружніх стосунках.

"Я бачу дітей тільки у свята... Мій син не знає, що я боксер, я чемпіон... Марині вигідно виставляти мене в не найкращому світлі. Вона піариться на цьому", - переконаний відомий спортсмен.

Відео: В'ячеслав Узелков розповів про стосунки з колишньою дружиною, з якою зі скандалом розлучився в 2018-му

Нагадаємо, нещодавно Узелков на реаліті-шоу шокував заявою, що після розлучення вони з колишньою дружиною стали "супер ворогами".

Також ми писали про те, що перед цим одіозна Оксана Марченко стала хрещеною матір'ю Узелкова.

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