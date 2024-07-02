УЗ сделает путешествия с животными более удобными: как и когда изменятся правила перевозки собак

Что изменится после утверждения новой редакции правил

Так, в УЗ решили убрать определение "жесткая конструкция" по описанию переносок: подойдет современный рюкзак для животных, чтобы только с водонепроницаемым абсорбирующим дном.

Для малых животных (до 45 см в холке) железнодорожники разрешат временное пребывание без переноски. Это делают "для здоровой активности и/или сна на полке купе".

А вот для крупных собак (от 45 см) будет разрешен проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC), но только при полном выкупе купе.

Для больших собак в Интерсити+ проезд тоже станет возможным (при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду).

После недавнего скандала, когда военного с собакой не пустили в салон поезда, также решено разрешить бесплатный проезд во всех типах вагонов для служебных собак представителей сил обороны. При этом собаки должны быть с намордником и поводком.

Кроме того, в "Укрзалізниці" отмечают, что если пассажир будете чувствовать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, то перевозчик обеспечит альтернативные места.

Новые правила перевозки животных в поездах скоро вступят в силу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Когда новые правила вступят в силу

Отметим, что данные правила, разрабатываемые с привлечением экспертов UAnimals, юристов и уполномоченных представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, должны быть утверждены Государственной регуляторной службой Украины.

Однако перед этим проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту.

Поэтому украинцев призывают приобщаться к обсуждению и "держать любимцев ближе к сердцу".

Добавим, что одновременно с представлением новых правил УЗ и UAnimals приступили к работе над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных человечнее относиться к пассажирам с животными.

"Это важно, ведь для многих из нас животное является членом семьи", - объяснили в "Укрзалізниці".

Реакция общества на изменение правил перевозки животных

Большинство украинцев в комментариях к публикации благодарят "сознательный подход в обеспечении путешествий с любимцами".

Вы великолепны! С начала полномасштабного езжа часто с собачкой (минишнауцер, 10 кг). Проводники всегда очень внимательны и приветливы к нему. А он обожает поезда, особенно смотреть в окошко.

Жду с нетерпением утверждения!

Супер. Теперь с корги не нужно тянуть переноску в поезд!

Прекрасные новости! Спасибо!

Вы вдохновляете наконец решиться на взлелеянного в мечтах пса!

Отдельная благодарность - за правила перевозки служебных животных! Это круто!

Вместе с тем некоторые обновления в правилах вызвали возмущение среди пассажиров.

"Это все хорошо. Но есть одно но. Если не будет альтернативного места - куда деться пассажиру, если у него или у нее аллергическая реакция на тот или иной вид животных?" - задается вопросом Олег Шарлай.

На ответ УЗ, что они обеспечат такое место, мужчина отметил, что "очень сомневается".

"Каким образом вы обеспечите человеку с аллергией альтернативные места? И почему именно человек с аллергией должен пересаживаться на альтернативные места, а не человек с собакой?" - спрашивает Дмитрий Пилипенко.

Кроме того, пассажиры просят "четче прописать нормы относительно ветеринарного документа", потому что "многие до сих пор считают, что это справка Ф1".

Украинцы рады новым правилам от УЗ (фото: facebook.com/zoya.infinity)

Отметим, что в соответствии с положениями "Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", пассажир может перевозить мелких животных бесплатно во всех типах вагонов, кроме СВ и М, в специальных переносках (клетка, контейнер, ящик, емкость или другая тара жесткой конструкции), исключающие повреждение или загрязнение вагона (в вагонах СВ и М мелких животных можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе).

Перевозка должна осуществляться на местах, предусмотренных для размещения ручной клади (в вагонах ночных поездов - под полкой или на полке рядом с пассажиром, в вагонах с местами для сидения - на руках у пассажира или под местами для сидения).

Собак больших пород (выше 45 см в холке) можно перевозить только в отдельном купе, за полную стоимость билетов на все места.

В случае отсутствия у перевозчика возможности оформить проезд в отдельном купе для перевозки животных, такая перевозка не разрешается.