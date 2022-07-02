Звільнення, невчасна оплата та скорочення вихідних: як змінилися умови роботи під час війни

Оплата праці

Як розповіли нам експерти з OLX Робота, під час воєнного стану роботодавець звільняється від відповідальності за порушення строків оплати, якщо це сталося через ведення бойових дій або інші обставини непереборної сили.

В такому випадку виплати можуть бути перенесені до моменту відновлення діяльності компанії.

Переведення працівників

Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу без його згоди для запобігання чи ліквідації наслідків бойових дій або інших обставин, що становлять загрозу життю людей.

Однак лише за умови, що ця робота не протипоказана за станом здоров’я, а оплата праці буде не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою позицією.

Графік роботи

Робочий тиждень може бути збільшений до 60 годин, а тривалість щотижневих вихідних може бути скорочена до 24 годин.

Відпустка

Роботодавець має право надати працівникам відпустки тривалістю не більше ніж 24 календарні дні. Проте за згоди роботодавця працівник може піти у більш тривалу відпустку за власний рахунок.

Крім того, працівнику можуть відмовити у наданні відпустки, якщо він залучений до робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Звільнення

Працедавець може звільнити тимчасово непрацездатного працівника, а також співробітника у відпустці (крім декретної та з догляду за дитиною) з першого дня після закінчення непрацездатності або відпустки.

Сам же працівник має право звільнитись за власним бажанням без попередження про це роботодавця за 14 днів у районах, де відбуваються бойові дії, та у випадку існування загрози життю і здоров'ю.

Зміни торкнулись й процесу працевлаштування

Наприклад, працедавці, яким бракує співробітників, можуть укладати з новачками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на час заміщення тимчасово відсутнього робітника.

Крім того, нині роботодавці мають право укладати трудовий договір з працівниками у словесній формі. Водночас вони зобов’язані повідомити податкові органи та завершити процедуру оформлення працівника за першої можливості або після припинення дії воєнного стану.

А внутрішньо переміщені співробітники, які через війну не мають оригіналу трудової книжки, можуть отримати її дублікат за новим місцем роботи.