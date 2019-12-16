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Звільнити співробітника стане легше: українцям повідомили про неприємний сюрприз

STYLERЖиття    16.12.2019 - 21:59
Звільнити співробітника стане легше: українцям повідомили про неприємний сюрприз
Звільнення працівника (фото: pixabay.com)

В Україні внесли новий законопроект у Раду про звільнення співробітників

В Україні працедавець зможе звільнити працівника за низкою нових причин, за якими раніше це можна було зробити. Додаткові умови щодо звільнення прописали в новому законопроекті, який внесла у Верховну Раду група нардепів.

Тепер роботодавець може розірвати відносини з працівником у таких випадках:

  • припинення підприємницької діяльності ФОП;
  • невиконання розпоряджень роботодавця або порушення трудових обов'язків, визначених трудовим договором, якщо до працівника за це раніше застосовувалося дисциплінарне стягнення;
  • відсутність на роботі протягом робочого дня без поважних причин;
  • Розглашение комерційної таємниці;
  • грубе порушення працівником вимог охорони праці, якщо воно призвело або створило реальну загрозу для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища;
  • втрата довіри до працівника
  • зміна власника юридичної особи (по відношенню до керівника, його заступників і головного бухгалтера).

Якщо роботодавець втратить довіру до співробітника - він повідомить йому це в письмовому вигляді у визначений термін:

  • Не менше 15 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців.
  • не менше 30 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить більше 6 місяців.
  • не менш ніж за 60 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить більше 5 років.
  • не менш ніж за 90 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить більше 10 років.

Також з Кзпп приберуть положення про необхідність узгодження з профспілками звільнення працівників, а також про обов'язок працевлаштувати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років у випадках реорганізації або ліквідації організації або у разі їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

Звільнити співробітника стане легше: українцям повідомили про неприємний сюрпризЗвільнити співробітника стане легше (фото з відкритих джерел)

Законопроект забороняє роботодавцю звільняти працівника за власним бажанням в таких випадках:

  • Членства працівника у профспілці або участь у профспілковій діяльності в неробочий час або, за згодою роботодавця, у робочий час;
  • намір стати представником працівників або виконанням функцій представника працівників;
  • участь у страйку, організованого відповідно до вимог національного законодавства
  • оскарження дій роботодавця за звинуваченням у порушенні трудового законодавства, або звернення у відповідні органи;
  • раса, колір шкіри, стать, сімейний стан, сімейні обов'язки, вагітність і материнство, віросповідання, політичні погляди, національність або соціальне походження.
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