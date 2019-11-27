Впевнена в безкарності: мережу обурило відео з малолітньою злодійкою в Києві

У Києві в камери відеоспостереження попалася малолітня злодійка
У Києві на станції метро "Почайна" в одному з магазинів дівчинка витягла смартфон у покупниці. Момент крадіжки чітко видно на відео, яке опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
"Малолітня, але вже професійна злодійка витягла у жінки телефон з сумки на "Почайній" в магазині Bonus. Може, її не заважало б зловити? З такими темпами через рік вже викрадати машини почне", - йдеться у коментарі до відео.
У Києві нахабна малолітня злодійка обурила користувачів мережі (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що в Одесі злодій пограбував кондитерську всього за дві хвилини. За цей час чоловік вкрав кава-машину, смартфон і гроші, які були в касі. Зухвале пограбування сталося в три години ночі.