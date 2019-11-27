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Впевнена в безкарності: мережу обурило відео з малолітньою злодійкою в Києві

STYLERЖиття    27.11.2019 - 18:41
Впевнена в безкарності: мережу обурило відео з малолітньою злодійкою в Києві
У Києві нахабна малолітня злодійка обурила користувачів мережі (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві в камери відеоспостереження попалася малолітня злодійка

У Києві на станції метро "Почайна" в одному з магазинів дівчинка витягла смартфон у покупниці. Момент крадіжки чітко видно на відео, яке опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Малолітня, але вже професійна злодійка витягла у жінки телефон з сумки на "Почайній" в магазині Bonus. Може, її не заважало б зловити? З такими темпами через рік вже викрадати машини почне", - йдеться у коментарі до відео.

У Києві нахабна малолітня злодійка обурила користувачів мережі (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • В такому віці цілком усвідомлено краде, причому впевнена у своїй повній безкарності... Так само, як переконані і ті, хто її навчив усього цього...
  • Схоже циганка ззаду її крила. Це у них в крові;
  • Красава, норм відпрацювала. Насправді люди будьте уважнішими до своїх речей, машин, телефонів, документів, грошей і т. д. Злодії були, є і будуть завжди. Це як професія, на жаль, так що громадяни, пильнуйте;
  • Ні, ну якщо він так близько лежить, чому б їй не взяти його? Дівчата, не будьте лохинями, не спокушайте їх... А мораль читати воровайкам, марно;
  • Швидше за все, циганка.

Впевнена в безкарності: мережу обурило відео з малолітньою злодійкою в Києві

Впевнена в безкарності: мережу обурило відео з малолітньою злодійкою в Києві

Впевнена в безкарності: мережу обурило відео з малолітньою злодійкою в Києві

Впевнена в безкарності: мережу обурило відео з малолітньою злодійкою в Києві

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Одесі злодій пограбував кондитерську всього за дві хвилини. За цей час чоловік вкрав кава-машину, смартфон і гроші, які були в касі. Зухвале пограбування сталося в три години ночі.

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