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Прокурор зловив злодіїв на вокзалі у Києві: поїхав провести родичів

STYLERЖиття    27.11.2019 - 15:21
Прокурор зловив злодіїв на вокзалі у Києві: поїхав провести родичів
На вокзалі в Києві прокурор зловив кишенькових злодіїв (колаж: РБК-Україна)

На вокзалі у Києві орудують досвідчені злодії

На Центральному залізничному вокзалі в Києві стався інцидент з кишеньковими злодіями, які роками безкарно промишляють, грабуючи пасажирів. Прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Дмитру Кулиничу довелося стати свідком злочину. Він не розгубився і зловив зухвалих грабіжників на місці.

Чоловік приїхав на вокзал, щоб провести родичів. Коли вже спустилися до шляхів, він помітив, як троє ромів спритно "обробляли" перехожого, пишуть "Факти".

При цьому жерва пограбування абсолютно не помічала, як грабіжники розстігнули його рюкзак і витягли гаманець.

"Все сталося дуже швидко. Я звернув на це увагу тому, що і грабіжники, і їх жертва були в сірих куртках. Рюкзак того чоловіка теж був сірим, а гаманець, який дістали - яскраво червоним", - розповідає Дмитро.

Прокурор зловив злодіїв на вокзалі у Києві: поїхав провести родичів

На вокзалі в Києві прокурор зловив кишенькових злодіїв (фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Коли кишенькові злодії збиралися вже йти, прокурор схопив одного з них за шию, а потім затримав інших зловмисників. А постраждалий навіть не помітив, що його обчистили і пішов далі. Кулинич покликав його і повернув вкрадене.

А роми стали просити їх відпустити, мовляв, гаманець повернули. Дмитро викликав правоохоронців і утримував ромів до їх приїзду.

У викраденому гаманці була досить значна сума: п'ять тисяч гривень та близько 300 євро.

На даний момент відомо, що злодіям вже повідомили про підозру.

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