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Уверена в безнаказанности: сеть возмутило видео с малолетней воровкой в Киеве

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 18:41
Уверена в безнаказанности: сеть возмутило видео с малолетней воровкой в Киеве
В Киеве наглая малолетняя воровка возмутила пользователей сети (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве в камеры видеонаблюдения попалась малолетняя воровка

В Киеве на станции метро "Почайная" в одном из магазинов девочка вытащила смартфон у покупательницы. Момент кражи отчетливо видно на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Малолетняя, но уже профессиональная воровка вытащила у женщины телефон из сумки на "Почайной" в магазине Bonus. Может, ее не мешало бы словить? С такими темпами через год уже машины угонять начнет", - говорится в комментарии к видео.

В Киеве наглая малолетняя воровка возмутила пользователей сети (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • В таком возрасте вполне осознанно ворует, причем уверена в своей полной безнаказанности... Так же, как уверены и те, кто ее обучил всему этому...
  • Похоже цыганка сзади ее крыла. Это у них в крови;
  • Красава, норм отработала. На самом деле люди будьте внимательнее к своим вещам, машинам, телефонам, документам, деньгам и т. д. Воры были, есть и будут всегда. Это как профессия, к сожалению, так что граждане, бдите;
  • Не, ну если он так близко лежит, почему бы ей не взять его? Девчата, не будьте лохинями, не соблазняйте их... А нравоучения читать воровайкам, бесполезно;
  • Скорее всего, цыганка.

Уверена в безнаказанности: сеть возмутило видео с малолетней воровкой в Киеве

Уверена в безнаказанности: сеть возмутило видео с малолетней воровкой в Киеве

Уверена в безнаказанности: сеть возмутило видео с малолетней воровкой в Киеве

Уверена в безнаказанности: сеть возмутило видео с малолетней воровкой в Киеве

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Одессе вор ограбил кондитерскую всего за две минуты. За это время мужчина украл кофе-машину, смартфон и деньги, которые были в кассе. Дерзкое ограбление произошло в три часа ночи.

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