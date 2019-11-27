Уверена в безнаказанности: сеть возмутило видео с малолетней воровкой в Киеве

В Киеве в камеры видеонаблюдения попалась малолетняя воровка
В Киеве на станции метро "Почайная" в одном из магазинов девочка вытащила смартфон у покупательницы. Момент кражи отчетливо видно на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Малолетняя, но уже профессиональная воровка вытащила у женщины телефон из сумки на "Почайной" в магазине Bonus. Может, ее не мешало бы словить? С такими темпами через год уже машины угонять начнет", - говорится в комментарии к видео.
В Киеве наглая малолетняя воровка возмутила пользователей сети (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Одессе вор ограбил кондитерскую всего за две минуты. За это время мужчина украл кофе-машину, смартфон и деньги, которые были в кассе. Дерзкое ограбление произошло в три часа ночи.