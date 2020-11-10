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Онкологи назвали головні ознаки раку шкіри

Вівторок 10 листопада 2020 11:33
Онкологи назвали головні ознаки раку шкіри
Названі головні ознаки раку шкіри (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, як розпізнати небезпечні симптоми злоякісних утворень на шкірі

Лікарі розповіли про головні ознаки раку шкіри. Ці критерії допоможуть розпізнати небезпечну родимку, щоб вчасно звернутися до лікаря за консультацією і почати лікування.

Так, головним симптомом раку шкіри є поява нових родимок, або зовнішня зміна вже наявних. Про цю ознаку кажуть британські онкологи з організації Melanoma UK, пише Express.

Медики також визначили п'ять критеріїв "поганих" змін родимки:

  • змінюється форма,
  • виникає асиметрія,
  • краї стають нерівними,
  • змінюється колір - до коричневого або чорного додається ще білий або синій,
  • родимка збільшується до 6 міліметрів в діаметрі і більше, і продовжує видозмінюватися.

Якщо ви помітили на своєму тілі подібні зміни, негайно біжіть до лікаря, говорять онкологи.

Існує також спеціальна абревіатура для розпізнання небезпечної родимки - "правило ABCD". Де А - асиметрія пігментної плями, B - нерівність кордонів, C - нерівномірність забарвлення, D - діаметр більш як 6 мм.

Раніше лікарі також розповіли, які віруси і бактерії можуть викликати рак. Причому, кожен п'ятий випадок онкології саме через цих збудників.

Також онколог розповіла, як розпізнати небезпечну родимку, і коли час бігти до лікаря.

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