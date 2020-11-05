Ці віруси і бактерії викликають рак: кожна п'ята пухлина через них

Ці віруси і бактерії викликають рак (колаж: РБК-Україна)

Лікарі розповіли, на які мікроорганізми треба перевірятися, щоб знизити ризики онкології

Лікарі назвали віруси і бактерії, що провокують розвиток пухлин в організмі людини. Мова йде про такі віруси, як герпес і папілома (ВПЛ), а також бактерія хелікобактер пілорі.

Медики кажуть, що ці мікроогранізми провокують близько 15-20% усіх онкологічних хвороб - фактично кожну п'яту пухлину. Про це пише lenta.ua

Про те, що деякі види раку можуть розвиватися за наявності вірусів в організмі, припустили ще на початку ХХ століття. Так, у 1911 році біолог з США Френсіс Пайтон Раус заражав курей пташиною саркомою, отриманою з пухлин птахів з раком. Вчений виключив бактеріальні загрози і вирішив, що причиною онкології є якийсь онкогенний вірус. Цей вірус ідентифікували в 1940-х.

Пізніше стало зрозуміло, що під загрозою й люди. Наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ) може викликати рак шийки матки - одного з найпоширеніших видів жіночої онкології. Нині існують ефективні препарати для вакцинації від вірусу, що дозволяє знизити ризики.

Не так давно був виявлений зв'язок між вірусом Епштейна - Барра (герпес 4 типу) і деякими агресивними видами раку - рак носоглотки, лімфомою Ходжкіна, Т-клітинною лімфомою, лімфомою Беркітта і раком шлунку. Але через герпес рак розвивається рідше, ніж через ВПЛ.

Існують й бактерії, що можуть викликати рак. Наприклад, хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori). Мікроорганізм живе в шлунку і асоціюється з виразкою і гастритом. Недавні дослідження, проведені в США, довели зв'язок між хелікобактер пілорі і раком шлунка.

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