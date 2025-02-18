Лучшее время для рыбалки в Украине уже близко: что нужно знать про преднерестовый жор

Преднерестовый жор - это важная фаза перед нерестом, когда рыба активно питается, чтобы накопить силы для воспроизведения потомства. Именно в это время возможны наибольшие уловы из-за активности голодной рыбы.

Что такое преднерестовый жор

Весной, когда лед тает, вода быстро насыщается растворенным кислородом, которого так не хватало рыбе зимой. Это приносит облегчение и улучшение ее самочувствия. С повышением температуры воды рыба начинает активнее питаться и готовиться к нересту.

В конце марта и апреле наступает преднерестовый жор, который является лучшим временем для рыбалки. В этот период рыба собирается в большие стаи и направляется к местам нереста, что делает ее клев особенно активным.

Температура воды является ключевым фактором для начала этого процесса, а для разных видов рыб она наступает в разные сроки. Например, у щуки, которая нерестится одной из первых, жор начинается сразу после схода льда, когда температура воды еще очень низкая (3-4°C). У других видов рыб процесс жора начинается за несколько недель до нереста, когда вода прогревается до определенной температуры.

Когда весной начинает клевать рыба

Весной клев рыбы напрямую зависит от температуры воды. Для точного определения начала клева рыболовам следует ориентироваться на несколько факторов.

Если нет возможности контролировать температуру воды, можно наблюдать за природными явлениями, такими как цветение растений или активность других животных.

Например, появление первых цветов одуванчиков или цветение абрикоса может быть признаком начала хода плотвы. Важно помнить, что в эпоху технологий можно найти отчеты рыбаков в социальных сетях, что также помогает точнее определить время клева.

Весной перед нерестом рыба максимально активна (фото: Pixabay.com)

Какие виды рыб активны весной

Весной активируются разные виды рыб, каждый из которых имеет свой характерный период клева.

Щука - начинает нереститься первой и активно питается в водоемах, еще покрытых льдом.

- начинает нереститься первой и активно питается в водоемах, еще покрытых льдом. Плотва - начинает клевать, когда вода прогревается до 8°C, а ее нерест происходит при температуре 12°C.

- начинает клевать, когда вода прогревается до 8°C, а ее нерест происходит при температуре 12°C. Карась - активируется при температуре воды 12-18°C, а его жор совпадает с цветением черемухи.

- активируется при температуре воды 12-18°C, а его жор совпадает с цветением черемухи. Карп и сазан - начинают клевать при температуре 18-20°C, и их нерест может совпадать с цветением пшеницы.

- начинают клевать при температуре 18-20°C, и их нерест может совпадать с цветением пшеницы. Лещ - мигрирует на мелководье и нерестится при температуре 21°C, а его активность зависит от роста температуры и цветения растений, таких как черемуха.

Ловля рыбы весной: советы и хитрости

Весной рыболовам нужно тщательно выбирать место и время для рыбалки, ведь рыба в этот период собирается в большие стаи и направляется к местам нереста.

Для ловли плотвы лучшими снастями будут поплавочные удочки, а для ловли карася - фидер и поплавочная удочка. Карп и сазан ловятся на поплавочные и фидерные снасти, а для леща и других карповых, как правило, подходят более тяжелые снасти для ловли на глубине.

Рекомендуется учитывать не только температуру воды, но и природные признаки, такие как начало цветения определенных растений или массовое появление насекомых, которые также могут быть признаком активности рыбы.

Хищные рыбы, такие как щука, жерех и другие, также имеют активный преднерестовый жор, который может совпадать с активностью рыбы, которая является их добычей. Например, отнерестившаяся щука активно нападает на стаи плотвы, а жерех ловит уклейку.

Это время идеально подходит для рыбалки на хищников, ведь их активность возрастает с повышением численности мирной рыбы, которая собирается для нереста.