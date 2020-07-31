Утрамбували 13 дітей у старий ВАЗ і поїхали в Кирилівку: фото "дикої" витівки

Очевидці зняли на фото дивний автомобіль, який прямував у бік курортної Кирилівки на Азовському морі. В старенькому ВАЗ 2108, який шкандибав по дорозі, було битком набито дітей.

Фото з дивною витівкою було помічено під Якимівкою Запорізької області, пише РІА Мелітополь.

Люди знімали дивний автомобіль на камери смартфонів, а за підрахунками в тридверному автомобілі класу "суперміні" їхало 13 маленьких дітей.

По дорозі на Кирилівку в авто їхало 13 дітей (фото: ria-m.tv)

На жаль, автор фото, що поширив його в соцмережі, закрив номер автомобіля. Тому ідентифікувати водія у поліцейських немає можливості.

Але страшно навіть уявити, що б могло статися, якби таке авто потрапило в дорожньо-транспортну пригоду.

Раніше ми писали, що потужний шторм накрив Кирилівку. З'явилося відео, як зараз виглядає популярний курорт.

Також повідомлялося, що відпочиваючі влаштували заплив на матраці по затоплених вулицях Кирилівки.