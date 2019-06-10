Витік хімікатів в річці Рось: названо найбільш забруднене місце

Хімікати, які потрапили в річку Рось після аварії, можуть завдати серйозної шкоди тільки в тій місцевості, де вони потрапили у воду. Станом на 8 ранку 10 червня у воді на кордоні Вінницької та Київської області інсектициди виявлені не були.

У воді біля села Збаржевка, де стався викид у воду фунгіцидів і гербіцидів, зафіксовано перевищення їх змісту. Вони відносяться до другого-третього класу небезпеки. Як розповів заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко, після використання таких хімікатів, на полях можна працювати вже буквально через два-три дні. А найвища концентрація тільки в тому місці, де сталася аварія мікроавтобуса.

Місце навколо аварії огородили червоно-білими стрічками і там не рекомендується вилов риби, купання і випасання худоби. Для місцевого населення в Збаржевку привезли чисту питну воду, так як водою з колодязя поки не можна користуватися. Частина хімікатів також потрапила в грунт біля річки і там засипали вапном.

Забруднення річки Рось (Колаж РБК-Україна)

Як розповіли жителі села, на світанку вони почули вибухи і полум'я. В ставок впав мікроавтобус, який загорівся. Всередині мікроавтобуса було близько тонни хімічних препаратів для обробки зернових та боротьби з шкідниками. Ці речовини були викрадені на сусідніх підприємствах. Водій та пасажир мікроавтобуса після ДТП втекли, і на даний момент знаходяться в розшуку.

Жителів Збаржевки оглянув сімейний лікар і запевнив, що поки скарг на погіршення самопочуття не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти оцінюють масштаби забруднення річки Рось.

А також розповідали про те, що стало відомо, звідки взялися хімікати в мікроавтобусі і хто їх викрав.