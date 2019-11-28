Не поступився дорогою: у Києві водій під кайфом стріляв по пішоходу (фото)

У Києві поліція затримала неадекватного водія авто, який відкрив стрілянину по пішоходу. Інцидент стався на пішохідному переході біля ТЦ "Фестивальний". Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Так як водій автомобіля Hyundai (AH5509IK) не поступився дорогою чоловікові - у них почався конфлікт. Спочатку словесний, а потім водій дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Пістолет був заряджений гумовими кулями, одна з них потрапила в обличчя потерпілому",- сказано в повідомленні.

На даний момент водій, який здійснив постріли в обличчя чоловікові на Фестивальному, затриманий правоохоронцями. В ході поверхневої перевірки у нього був знайдений пістолет (пневматичний), а також зелену речовину рослинного походження. Звуть "стрілка" Дмитро Миколайович, 1995 року народження. Свій вчинок він пояснити не може.

Стрілок відкрив вогонь по пішоходу (фото: Київ Оперативний)