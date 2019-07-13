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Влаштуйте свято кохання: гороскоп на вихідні для всіх знаків Зодіаку

STYLERЖиття    13.07.2019 - 18:49
Влаштуйте свято кохання: гороскоп на вихідні для всіх знаків Зодіаку
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

13 і 14 липня дуже сприятливі для романтичних відносин

Гороскоп на вихідні 13 та 14 липня обіцяє любов і романтичні відносини практично всім знакам Зодіаку. Кохайте і будьте коханими, робіть зізнання і фліртуйте, радить астролог Олена Максимова.

Саме в цей вік-енд таємні бажання стануть можливими і втіляться у життя. Робіть те, на що не могли наважитися все це час. Відмінний час для пропозиції руки і серця. Сміливо вирушайте на природу і намагайтеся не сидіти вдома. Краще не дивіться телевізор, а вимкніть комп'ютер до понеділка.

"Перетворіть вихідні в яскраве свято любові. Молодята, які будуть святкувати весілля 13-14 липня, збережуть пристрасні почуття на довгі роки. Закоханим бажано днями зізнаватися в коханні один одному. Пропонуйте милим руку і серце. Це вихідні перед місячним затемненням. Їх можна провести в подорожі. Добре відпочиньте від інтелектуальної праці. Книги, телевізор та комп'ютер нехай залишаються вдома. Вирушайте на дачу. Працюйте в майстерні", - порекомендувала астролог Олена Максимова.

Овен

Становище з фінансами буде відмінне. Грошей вистачить на запланований відпочинок. Тільки не працюйте на вихідних, прибутку від цього не буде.

Телець

Не скупіться і будьте добрішими, оплатіть собі літній відпочинок. Відкладіть покупку смартфона до кращих часів. Контролюйте свій тиск. Не перепрацьовуйте під час заняття спортом.

Влаштуйте свято кохання: гороскоп на вихідні для всіх знаків ЗодіакуІлюстративне фото (pixabay.com)

Близнюки

Краще не беріть грошей у борг на вихідних, комерційна діяльність не буде успішною. Влаштуйте собі зміну обстановки, це піде вам на користь.

Рак

Влаштуйте пікнік з друзями, але при цьому розділіть доходи. Вилазка на природу підніме настрій.

Лев

Дозвольте собі провести вихідні комфортно. Поїдьте туди, куди давно хотіли і не думайте про час.

Діва

Вас чекають приємні сюрпризи та подарунки, можливо, навіть від близьких людей. Не думайте про гроші у вихідні.

Ваги

В суботу може з'явитися шанс заробити непогану суму. Скористайтеся нагодою поправити своє матеріальне становище. Гроші вам знадобляться вже в неділю. Не думайте про минулі відносини, нічого хорошого з цього не вийде.

Скорпіон

Причиною зайвих витрат стане власна необачність. Куплені речі не принесуть радості. Сходіть в салон краси і поміняйте колір волосся, якщо хочете.

Стрілець

На вихідних у вас можуть виникнути непередбачені витрати. Майте в запасі певну суму для здійснення термінового ремонту техніки. Уникайте тривалих відвертих розмов, краще проведіть час у сімейному колі.

Козеріг

У ці вихідні на вас чекає вдача в будь-яких угодах. Оновіть свій гардероб. Боржники можуть повернути вам гроші.

Водолій

Не поспішайте з обіцянками. Деякі з планів не вдасться втілити в життя через обмеження у фінансах. Кохані порадують вас цікавим дозвіллям.

Риби

Фінансова ситуація у вас залишається невирішеною. Купуйте тільки необхідне і не розраховуйте на підтримку ззовні. Якщо у вас немає пари - краще не зав'язуйте відносини в цей період.

Астролог нагадала, що наближається затемнення місяця, воно відбудеться в ніч на 17 липня. Астролог рекомендує вийти за рамки і забути про режим, а також задуматися про те, чи приносить вам задоволення ваша сфера діяльності.

Раніше експерт дала астрологічний прогноз на липень 2019, який буде багатий на затемнення, плюс ретроградний Меркурій передбачає велику кількість обмежень дій.

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