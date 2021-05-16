"Влаштується на роботу хіба прибиральником": у мережі накинулися на українця, син якого хоче покинути школу після 9 класу

У мережі засудили українця, тому що його син хоче покинути навчання після 9 класу, а вступати до коледжу чи університету не має ні найменшого бажання.

"Після 9 класу учень хоче покинути школу. Вступати нікуди не збирається. Це не буде вважатися порушенням закону "Про освіту"? Скільки зараз в Україні обов'язкових класів?"- поцікавився він.

Але в коментарях користувачі засудили чоловіка, забувши навіть відповісти на його питання.

Багато хто вважає, що хлопець повинен вчитися далі, щоб в майбутньому знайти роботу, адже, на їхню думку, "без диплома зараз нікуди".

Розумію що ви не питали поради, що вам робити, але поговоріть з хлопцем - що він буде робити без освіти? Казки, що формальна освіта вже не потрібна, це лише вигадки блогерів. Він нікуди не влаштується на роботу без освіти, ну хіба прибиральником.

А що він планує робити? На роботу його не візьмуть. Тобто він хоче сидіти байдикувати за батьківський рахунок?

А що він повинен робити... Освіта ще нікому не завадила. Не хоче в школу - нехай йде на будівництво, відра з цементом буде носити. Болітиме голова і ноги - тоді і голову включить.

Якщо немає об'єктивних причин, крім небажання вчитися в школі - знайдіть ПТУ за інтересами дитини, або коледж, де дитина отримає повну середню освіту...

Відповідати за те, що дитина не отримує повну загальну середню освіту, будуть батьки. Спочатку ця інформація надається органам місцевого самоврядування (управлінню освітою, соціальним службам), які працюють з батьками різними методами, аж до звернення до суду, вимагаючи виконання ними положень Закону України "Про освіту".

Згодом Арсеній опублікував відповідь на всі ці коментарі, в якій зазначив, що його син займається саморозвитком і диплом про освіту сьогодні - це зовсім не запорука успіху.

"Для тих, хто почав фантазувати про ситуацію, через яку виникло питання, напишу невелике пояснення. Ніяких проблем немає. Ні до психолога, ні до психіатра потреби звертатися немає. Навіть з професійною орієнтацією все зрозуміло", - пояснив він.

Він додав, що дитина дуже багатьом цікавиться і навіть вміє вже заробляти за допомогою своїх знань.

"Грає на фортепіано, пише електронну музику, створює 3D-моделі, які потім можна продавати на біржі, цікавиться програмуванням, може ремонтувати смартфони, планшети, комп'ютери. З дитиною дуже добре розбираємося і якщо за законом треба - то будемо робити так, як треба. Нікого нікуди не треба тягнути волоком. Він досить свідомий", - додав чоловік.