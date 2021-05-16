"Устроится на работу разве уборщиком": в сети набросились на украинца, сын которого хочет покинуть школу после 9 класса

В сети осудили украинца, потому что его сын хочет покинуть обучение после 9 класса, а поступать в колледж или университет не имеет ни малейшего желания.

"После 9 класса ученик хочет покинуть школу. Поступать никуда не собирается. Это не будет считаться нарушением закона "Об образовании"? Сколько сейчас в Украине обязательных классов?" - поинтересовался он.

Но в комментариях пользователи осудили мужчину, забыв даже ответить на его вопрос.

Многие считают, что парень должен учиться дальше, чтобы в будущем найти работу, ведь, по их мнению, "без диплома сейчас никуда".

Понимаю что вы не спрашивали советы, что вам делать, но поговорите с парнем - что он будет делать без образования? Сказки, что формальное образование уже не нужно, это лишь сказки блогеров. Он никуда не устроится на работу без образования, ну разве уборщиком.

А что он планирует делать? На работу его не возьмут. То есть он хочет сидеть бездельничать за родительский счет?

А что он должен делать... Образование еще никому не помешало. Не хочет в школу - пусть идет на стройку, ведра с цементом будет носить. Будет болеть голова и ноги - тогда и голову включит.

Если нет объективных причин, кроме нежелания учиться в школе - найдите ПТУ по интересам ребенка, или колледж, где ребенок получит полное среднее образование...

Отвечать за то, что ребенок не получает полное общее среднее образование будут родители. Сначала эта информация предоставляется органам местного самоуправления (управлению образованием, социальным службам), которые работают с родителями различными методами, вплоть до обращения в суд, требуя выполнения ими положений Закона Украины "Об образовании".

Впоследствии Арсений опубликовал ответ на все эти комментарии, в котором отметил, что его сын занимается саморазвитием и диплом об образовании сегодня - это совсем не залог успеха.

"Для тех, кто начал фантазировать о ситуации, из-за которой возник вопрос, напишу небольшое объяснение. Никаких проблем нет. Ни к психологу, ни к психиатру нужды обращаться нет. Даже с профессиональной ориентацией все понятно", - пояснил он.

Он добавил, что ребенок очень многим интересуется и даже умеет уже зарабатывать с помощью своих знаний.

"Играет на фортепиано, пишет электронную музыку, создает 3D-модели, которые потом можно продавать на бирже, интересуется программированием, может ремонтировать смартфоны, планшеты, компьютеры. С ребенком очень хорошо разбираемся и если по закону надо - то будем делать так, как надо. Никого никуда не надо тащить волоком. Он достаточно сознательный", - добавил мужчина.