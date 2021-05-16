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"Устроится на работу разве уборщиком": в сети набросились на украинца, сын которого хочет покинуть школу после 9 класса

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Воскресенье 16 мая 2021 13:01
"Устроится на работу разве уборщиком": в сети набросились на украинца, сын которого хочет покинуть школу после 9 класса Фото: ученик собирается покинуть школу после 9 класса (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Styler

В сети осудили украинца, потому что его сын хочет покинуть обучение после 9 класса, а поступать в колледж или университет не имеет ни малейшего желания.

Соответствующее сообщение опубликовал отец подростка Арсений Гужва в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

"После 9 класса ученик хочет покинуть школу. Поступать никуда не собирается. Это не будет считаться нарушением закона "Об образовании"? Сколько сейчас в Украине обязательных классов?" - поинтересовался он.

Но в комментариях пользователи осудили мужчину, забыв даже ответить на его вопрос.

Многие считают, что парень должен учиться дальше, чтобы в будущем найти работу, ведь, по их мнению, "без диплома сейчас никуда".

  • Понимаю что вы не спрашивали советы, что вам делать, но поговорите с парнем - что он будет делать без образования? Сказки, что формальное образование уже не нужно, это лишь сказки блогеров. Он никуда не устроится на работу без образования, ну разве уборщиком.
  • А что он планирует делать? На работу его не возьмут. То есть он хочет сидеть бездельничать за родительский счет?
  • А что он должен делать... Образование еще никому не помешало. Не хочет в школу - пусть идет на стройку, ведра с цементом будет носить. Будет болеть голова и ноги - тогда и голову включит.
  • Если нет объективных причин, кроме нежелания учиться в школе - найдите ПТУ по интересам ребенка, или колледж, где ребенок получит полное среднее образование...
  • Отвечать за то, что ребенок не получает полное общее среднее образование будут родители. Сначала эта информация предоставляется органам местного самоуправления (управлению образованием, социальным службам), которые работают с родителями различными методами, вплоть до обращения в суд, требуя выполнения ими положений Закона Украины "Об образовании".

Впоследствии Арсений опубликовал ответ на все эти комментарии, в котором отметил, что его сын занимается саморазвитием и диплом об образовании сегодня - это совсем не залог успеха.

"Для тех, кто начал фантазировать о ситуации, из-за которой возник вопрос, напишу небольшое объяснение. Никаких проблем нет. Ни к психологу, ни к психиатру нужды обращаться нет. Даже с профессиональной ориентацией все понятно", - пояснил он.

Он добавил, что ребенок очень многим интересуется и даже умеет уже зарабатывать с помощью своих знаний.

"Играет на фортепиано, пишет электронную музыку, создает 3D-модели, которые потом можно продавать на бирже, интересуется программированием, может ремонтировать смартфоны, планшеты, компьютеры. С ребенком очень хорошо разбираемся и если по закону надо - то будем делать так, как надо. Никого никуда не надо тащить волоком. Он достаточно сознательный", - добавил мужчина.

Ранее мы писали, что учебный год для школьников продлят в некоторых городах Украины.

Также недавно стало известно, что под Тернополем учитель музыки годами приставал к школьницам.

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