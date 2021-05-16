"Устроится на работу разве уборщиком": в сети набросились на украинца, сын которого хочет покинуть школу после 9 класса
В сети осудили украинца, потому что его сын хочет покинуть обучение после 9 класса, а поступать в колледж или университет не имеет ни малейшего желания.
Соответствующее сообщение опубликовал отец подростка Арсений Гужва в Facebook-сообществе "Батьки SOS".
"После 9 класса ученик хочет покинуть школу. Поступать никуда не собирается. Это не будет считаться нарушением закона "Об образовании"? Сколько сейчас в Украине обязательных классов?" - поинтересовался он.
Но в комментариях пользователи осудили мужчину, забыв даже ответить на его вопрос.
Многие считают, что парень должен учиться дальше, чтобы в будущем найти работу, ведь, по их мнению, "без диплома сейчас никуда".
- Понимаю что вы не спрашивали советы, что вам делать, но поговорите с парнем - что он будет делать без образования? Сказки, что формальное образование уже не нужно, это лишь сказки блогеров. Он никуда не устроится на работу без образования, ну разве уборщиком.
- А что он планирует делать? На работу его не возьмут. То есть он хочет сидеть бездельничать за родительский счет?
- А что он должен делать... Образование еще никому не помешало. Не хочет в школу - пусть идет на стройку, ведра с цементом будет носить. Будет болеть голова и ноги - тогда и голову включит.
- Если нет объективных причин, кроме нежелания учиться в школе - найдите ПТУ по интересам ребенка, или колледж, где ребенок получит полное среднее образование...
- Отвечать за то, что ребенок не получает полное общее среднее образование будут родители. Сначала эта информация предоставляется органам местного самоуправления (управлению образованием, социальным службам), которые работают с родителями различными методами, вплоть до обращения в суд, требуя выполнения ими положений Закона Украины "Об образовании".
Впоследствии Арсений опубликовал ответ на все эти комментарии, в котором отметил, что его сын занимается саморазвитием и диплом об образовании сегодня - это совсем не залог успеха.
"Для тех, кто начал фантазировать о ситуации, из-за которой возник вопрос, напишу небольшое объяснение. Никаких проблем нет. Ни к психологу, ни к психиатру нужды обращаться нет. Даже с профессиональной ориентацией все понятно", - пояснил он.
Он добавил, что ребенок очень многим интересуется и даже умеет уже зарабатывать с помощью своих знаний.
"Играет на фортепиано, пишет электронную музыку, создает 3D-модели, которые потом можно продавать на бирже, интересуется программированием, может ремонтировать смартфоны, планшеты, компьютеры. С ребенком очень хорошо разбираемся и если по закону надо - то будем делать так, как надо. Никого никуда не надо тащить волоком. Он достаточно сознательный", - добавил мужчина.
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