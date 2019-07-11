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Обстріл автоколони на Донбасі: стало відомо ім'я загиблого бійця (фото)

STYLERЖиття    11.07.2019 - 13:44
Обстріл автоколони на Донбасі: стало відомо ім'я загиблого бійця (фото)
На Донеччині загинув молодий боєць (Колаж РБК-Україна)

Молодшому сержанту був всього 21 рік

У середу, 10 липня, автоколона глави Донецької області Павла Кириленка потрапила під обстріл біля села Гранітне на Донбасі. В результаті один військовослужбовець загинув, а ще один отримав поранення середньої тяжкості. Голова Донецької ОДА не постраждав.

Стало відомо, що загиблого бійця звали Антон Фака і йому було всього 21 рік. Родом військовослужбовець з Миколаєва. Мав звання молодшого сержанта і служив в 406 окремій артилерійській бригаді Військово-Морських Сил України.

"Загинув на фронтах Національно-Визвольної війни, в районі Гранітного, сьогодні 10.07. 2019, в результаті попадання ПТРК у вантажівку, яка супроводжувала джип голови Донецької ВЦА Павла Кириленка, який без дозволу командування ООС вирішив покататися по лінії фронту і зупинився, щоб щось там подивитися. Яке горе...Я не хочу пафосних слів зараз. Просто подивіться в це зовсім юне обличчя. Аеророзвідник, вся життя попереду", - написав на своїй сторінці Назар Приходько і опублікував фотографію загиблого бійця.

Обстріл автоколони на Донбасі: стало відомо ім'я загиблого бійця (фото)

Антон Фака загинув біля Гранітного (facebook.com/pumamgo)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про загибель відомого ветерана АТО, який отримав нагороду "Народний герой" Віталія Борща.

А також розповідали про те, що на Донеччині загинув боєць-доброволець, який два роки перебував у полоні у бойовиків.

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