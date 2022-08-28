Успіння Пресвятої Богородиці: суть свята, що не можна робити в цей день, прикмети

Згідно зі Святим Писанням, про швидку кончину Діву Марію, яка повернулася в Єрусалим з Ефеса, щоб бути ближче до місця, де знайшов спокій Ісус Христос, сповістив архангел Гавриїл. Вона встигла зробити лише деякі приготування і померла.

На похорон зібралося багато народу, були тут і всі апостоли, крім Фоми. Оскільки він не встиг попрощатися з Богоматір, то йому дозволили відкрити труну і поклонитися святим мощам. Але Фома побачив там лише плащаницю, а тіло зникло. Ця подія говорила сама за себе: Матір Божа вознесена на небо в тілі і возз'єдналася з Богом. На підтвердження припущень апостолів Пресвята Богородиця з'явилася їм зі словами: "Радійте! Я з вами в усі дні!".

Суть свята Успіння полягає в тому, щоб вшанувати пам'ять Божої Матері Ісуса Христа, згадавши про її мирну смерть і вознесіння на небо через три дні після своєї смерті.

Що потрібно зробити в цей день

До цієї дати зазвичай добігають фінішу жнива, тому в церкві освячували колоски і зерно нового врожаю, а також хліб. Окропити святою водою в цей день можна і інші продукти: мед, горіхи, фрукти, баранину. Також слід поставити свічку і помолитися за здоров'я рідних.

Напередодні Успіння завершувалося двотижневе говіння, тому після Успенського посту вже можна було побалувати домочадців різносолами і накривати щедрий стіл.

На Успіння було заведено братися за квашення і засолювання. Заготівлю на зиму робили з різних овочів: капусти, огірків, томатів, кабачків. Також займалися збором грибів і горіхів.

Народні прикмети цього дня

Яка буде погода на першу Пречисту, такий чекай і осені.

Якщо на Успіння небо прикрасила Веселка, то осінь порадує теплом.

Багато павутини на першу Пречисту віщує морозну і малосніжну зиму.

Якщо на Успіння побачити іній, це обіцяє холодну осінь і ранні морози.

Туман на Успіння Пресвятої Богородиці обіцяє, що попереду ще буде багато теплих днів, а гриби порадують хорошим урожаєм.

Що не можна робити в свято

У це свято заборонено лихословити, кричати, сваритися з близькими або друзями, бажати людям зла.

Заборонено вживати алкоголь, можна тільки половину келиха церковного вина.

Не можна в свято Успіння Богородиці відмовляти в допомозі –треба докласти зусиль, щоб виконати прохання.

У цей день не варто ходити босими - особливо по росі, вірили, що вона символізує сльози матері Божої.

Не користувалися в цей день ножами та іншими колючими і ріжучими речами, тому хліб, наприклад, просто ламали руками.