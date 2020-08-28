Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня: що суворо заборонено робити, головні прикмети

28 серпня українці відсвяткують велике свято - Успіння Пресвятої Богородиці. Воно присвячене переходу Божої Матері з земного існування (успіння) у вічне життя, де вона возз'єдналася зі своїм сином Спасителем.

Успіння належить до двунадесятих - дванадцяти найбільших після Пасхи свят. Згідно з переказами, в цей день апостоли, які проповідували у різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі. Тут вони попрощалися і здійснили поховання Діви Марії. Про які традиції, прикмети заборони цього дня важливо пам'ятати - читайте в матеріалі Styler.

Головні традиції Успіння Пресвятої Богородиці

В цей день, згідно з давніми традиціями, люди приносили в храм колосся і зерна. Урожай освячували, але на полі залишався один сніп. Його треба було перев'язати стрічкою, примовляючи: "Дай Боже, щоб на наступний рік був щедрий врожай!"

У народі Успіння називають Першою (Великою) Пречистою. На цей період припадає збір фруктів і посів озимих. А в деяких областях України цей день мав назву Обжинки. Адже до цього дня закінчувалася жнива. Існував також звичай останні дожиночні снопи з поля приносити додому. Вірили, що в снопах ховалися "хлібні духи" - польовики. Такий сніп вдома ставили на найпочесніше місце - під образами і називали Іменинником. Часто його зберігали до Нового року.

Також 28 серпня починається осінній М'ясоїд після Успенського посту, який закінчився днем раніше. З цього дня було дозволено грати весілля і вінчатися. Цікаво, що незаміжнім дівчатам в цей день варто утриматися від спілкування з ким би то не було.

У народі вірили, що не можна ходити по росі босоніж 28 серпня, це не до добра. Вважалося, що краплі води символізують сльози Богородиці.

Але і натерти мозоль у цей день вважалося не до добра. У народі вірили, що якщо з вами таке сталося 28 серпня, вас чекає нелегке життя в майбутньому.

Що суворо заборонено робити на Успіння Пресвятої Богородиці

28 серпня не можна лаятися, лихословити і бажати комусь зла. Вважається, що цим можна накликати біду.

Варто утриматися від розпивання алкогольних напоїв, але дозволяється трохи червоного церковного вина.

Не можна встромляти в землю нічого гострого, як і брати в руки ріжучі та колючі предмети.

А незаміжнім дівчатам на Пречисту не можна стригтися

Народні прикмети 28 серпня

У цей день уважно стежили за природою і передбачали погоду на майбутнє:

теплий день означав, що бабине літо буде прохолодним;

якщо ви помітили іній, готуйтеся до швидкого настання холодної осені;

а якщо на небі з'явилася веселка, осінь буде дуже теплою;

туман в цей день віщував багатий врожай грибів.

Також вважалося, що якщо незаміжня дівчина до Покрови не знайде собі пару, вона прогається "в дівках" аж до весни.

Раніше ми писали, про сильну молитву на Успіння Богородиці, яка допоможе виконати найзаповітніші бажання.

Також в Православній церкві України розповіли, що значить, якщо у церкві згасла запалена вами свічка.