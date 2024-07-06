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Всего четыре знака Зодиака возродятся из пепла. Их ждет новая жизнь

Какие знаки Зодиака начнут все с чистого листа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Июльское Полнолуние, которое уже вступило в свою главную фазу, запустит необратимые процессы в жизни представителей четырех знаков Зодиака. Они смогут возродиться из пепла, словно фениксы.

Кто сможет воплотить в жизнь все свои мечты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame.

Рак

Вы сможете воплотить в жизнь свой самый грандиозный план. Скорее всего, в ближайшие дни у вас появится невероятный шанс, благодаря которому вы решитесь на смелые поступки. Не сдерживайте себя, действуйте.

Весы

Вы, словно феникс, получите возможность возродиться из пепла. И обязательно подумайте, с чего стоит начать новую жизнь. От этого решения многое зависит. Поступайте так, чтобы потом не сожалеть об ошибках. Удача будет на вашей стороне, важно лишь ее не спугнуть.

Телец

Вы ощутите на себе влияние Новолуния уже очень скоро. Оно поможет вам наладить отношения с людьми, которые многое для вас значит. И это даст желание двигаться вперед, возродиться и снова начать жить. 

Скорпион

Встречайте новую жизнь. Вас ждут невероятные события, которые подарят вам много приятных эмоций. Не бойтесь того, что все начнет меняться очень быстро. Вы сможете успеть и ничего не упустите, если будете держать себя в руках.

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