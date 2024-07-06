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Лучшие пары по гороскопу: эти знаки Зодиака невероятно счастливы в отношениях

Суббота 06 июля 2024 11:14
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Лучшие пары по гороскопу: эти знаки Зодиака невероятно счастливы в отношениях Совместимость знаков Зодиака (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что некоторые пары знаков Зодиака являются максимально совместимыми. Они буквально дополняют друг друга, а потому вместе они очень счастливы.

Какие пары по гороскопу самые лучшие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Близнецы и Стрелец

Представители этих знаков Зодиака прекрасно друг друга дополняют. Несмотря на то, что Близнецы и Стрельцы практически идентичны в своей страсти к приключениям, между ними все же есть различия.

И вместе они, словно две половинки, создают нечто целостное и невероятное. Прирожденные авантюристы и страстные любовники - Близнецам и Стрельцам точно не будет скучно вместе.

Овен и Весы

Их союз чем-то напоминает пламя, которое невозможно потушить. Смелые Овны и осторожные Весы помогают добиваться успеха, ведь вместе они находят необходимый баланс.

И даже если кто-то попытается разрушить отношения этих знаков Зодиака, они все равно будут вместе. Весы учат Овнов искать компромиссы, а те помогают своей второй половинке доверять не только разуму, а еще и сердцу.

Телец и Скорпион

Многим покажется, что этим знакам Зодиака едва ли удастся построить прочные и счастливые отношения. Однако это именно тот случай, когда противоположности притягиваются. Спокойные Тельцы добавят Скорпионам мудрости в непростых решениях.

И несмотря на то, что представители этих знаков Зодиака не всегда готовы к компромиссам, в их отношениях они точно будут. Если Скорпионам и Тельцам удастся дополнить друг друга, то их союз окажется невероятно прочным.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака становятся идеальными мужьями.

Помимо этого, недавно стало известно, кармическая удача избавит три знака Зодиака от всех проблем.

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