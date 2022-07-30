Як прискорити метаболізм після 50 років: вам допоможуть ці продукти

А ось підтримувати здоров'я і струнку фігуру після 50 років стає складніше - і в першу чергу через уповільнення метаболізм. Дієти та спорт допомагають мало, а кілограми довго не йдуть.

В юності ми не замислюємося про те, що і в якій кількості їмо. Ми більше знаходимося в русі й метаболізм працює швидко.

Як же можна в зрілому віці прискорити метаболізм - читайте в матеріалі нижче.

Вчені стверджують, що розігнати метаболізм (обмін речовин в організмі) можна в будь-якому віці. Потрібно лише включити деякі продукти у свій раціон і побільше рухатися.

Не бійтеся вживати гострі спеції

Є побоювання, що гостра їжа може викликати проблеми зі шлунком - виразкову хворобу, гастрит. Але насправді гострота тільки подразнює слизову шлунка і якщо застосовувати гострі продукти акуратно, то проблем не буде.

У гострій їжі містяться капсаїциноїди - це речовини відрізняються властивістю покращувати обмін речовин і прискорювати його. І краще за всіх з цим завданням справляється імбир - він не тільки розганяє метаболізм, але і захищає організм від інфекцій.

Вживайте вівсянку кожен день

Звичайна вівсянка щодня здатна творити чудеса з вашим організмом. Вона дасть відчуття ситості, буде пригнічувати апетит, і ви перестанете їсти зайве та отримувати калорії, які вам не потрібні.

Ще вівсяна каша добре впливає на мікрофлору кишечника і допомагає підтримувати її здоровою. Травлення від регулярного вживання вівсянки приходить в норму і це робить позитивний вплив на вагу.

Не відмовляйте собі в шоколаді

Не дивуйтеся, але і це правило працює. Потрібно періодично з'їдати трохи темного шоколаду з великим вмістом какао.

У такому шоколаді багато флавоноїдів, які допомагають прискорити метаболізм. Ну і шматочок шоколаду допомагає підняти настрій.

Якщо іноді дозволяти собі шматочок корисної солодощі, ризик зірватися і почати безконтрольно їсти шкідливу їжу значно знижується.

Більше рухайтеся

Фізичне навантаження корисне в будь-якому віці. Це можуть бути танці, басейн або походи в зал.

Але важливий й інший рух - ходіть пішки, гуляйте в парку, спускайтеся по сходах і піднімайтеся. Будь-який рух додає вам молодості та здоров'я.