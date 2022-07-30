Как ускорить метаболизм после 50 лет: вам помогут эти продукты

А вот поддерживать здоровье и стройную фигуру после 50 лет становится сложнее - и в первую очередь из-за замедления метаболизм. Диеты и спорт помогают мало, а килограммы долго не уходят.

В юности мы не задумываемся о том, что и в каком количестве едим. Мы больше находимся в движении и метаболизм работает быстро.

Как же можно в зрелом возрасте ускорить метаболизм - читайте в материале ниже.

Ученые утверждают, что разогнать метаболизм (обмен веществ в организме) можно в любом возрасте. Нужно лишь включить некоторые продукты в свой рацион и побольше двигаться.

Не бойтесь употреблять острые специи

Есть опасения, что острая пища может вызвать проблемы с желудком - язвенную болезнь, гастрит. Но на самом деле острота только раздражает слизистую желудка и если применять острые продукты аккуратно, то проблем не будет.

В острой пище содержатся капсаициноиды - это вещества отличаются свойством улучшать обмен веществ и ускорять его. И лучше всех с этой задачей справляется имбирь - он не только разгоняет метаболизм, но и защищает организм от инфекций.

Ешьте овсянку каждый день

Обычная овсянка ежедневно способна творить чудеса с вашим организмом. Она даст чувство сытости, будет подавлять аппетит, и вы перестанете есть лишнее и получать калории, которые вам не нужны.

Еще овсяная каша хорошо влияет на микрофлору кишечника и помогает поддерживать ее здоровой. Пищеварение от регулярного употребления овсянки приходит в норму и это оказывает положительное влияние на вес.

Не отказывайте себе в шоколаде

Не удивляйтесь, но и это правило работает. Нужно периодически съедать немного темного шоколада с большим содержанием какао.

В таком шоколаде много флавоноидов, которые помогают ускорить метаболизм. Ну и кусочек шоколада помогает поднять настроение.

Если иногда позволять себе кусочек полезной сладости, риск сорваться и начать бесконтрольно есть вредную пищу значительно снижается.

Больше двигайтесь

Физическая нагрузка полезна в любом возрасте. Это могут быть танцы, бассейн или походы в зал.

Но важно и другое движение - ходите пешком, гуляйте в парке, спускайтесь по лестнице и поднимайтесь. Любое движение добавляет вам молодости и здоровья.