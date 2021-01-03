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Усика жорстко розкритикували через випадок на полюванні: таких помилок допускати не можна

Неділя 03 січня 2021 16:23
Усика жорстко розкритикували через випадок на полюванні: таких помилок допускати не можна
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Олександр Усик сходив на полювання, на якому зробив випадковий постріл. На щастя, до трагедії це не призвело. Також українського боксера розкритикували за використання освітлювальних приладів.

Відео полювання спортсмена опублікував YouTube-канал "Ні пуху, ні пера!". У підписі до відео йдеться, що Усик полював у мисливському господарстві "Фауна", і це йому допомагає відновлюватися після бою.

Олександр Усик піддався критиці з-за випадку на полюванні (відео: YouTube)

Користувачі мережі залишилися незадоволені поведінкою українця і написали чимало гнівних коментарів.

  • На 4:05 хвилині Усик сам оф*гел, що він зробив не так. Слава Богу все обійшлося добре!
  • Для чого це тільки всім людям показувати? Це ж можна було вирізати. Всім колись треба вчитися. Після цього Олександр вже буде знати, що спуск - це небезпека! І нічого в цьому поганого немає! Це був адреналін. Все ж обійшлося, слава Богу!
  • А, що ніхто не помітив, що Саня "туканув" (зробив мимовільний постріл) пальчики, трохи не розгорнулися в іншу сторону?! Явно не читав правила поводження зі зброєю!? Дозвіл і ружбай, по-ходу, подарунок на день народження?! Коли бачу таких "мисливців" - шерсть на спині сторч стає. Ще, по-моєму, Саня і лукавить: "чотири роки полюю - жодного трофея!?" А з ружбая "лупить" більше всіх. І найцікавіше, що Мартіян розуміє, що Усик бреше, але старанно слухає і подмахує (походити, подивитися, як листя падають...) тобто, підлабузництвує.
  • Це полювання!? Хм....чим займаюся я 30 років? Якоюсь ходьбою, пошуками, вистежуванням, приманюванням... А виявляється полювання воно таке... стілець, насіння! Усик хороший спортсмен, але випадкова, притягнута за вуха, людина в полюванні! Недодивився перший раз за всю історію існування цієї передачі.
  • Техніка безпеки кульгає;
  • Саня полювання не твоє! Таких помилок допускати не можна! Якби летіла качка в іншу сторону ти б застрелив напарника!
  • Шановні, а постріл з нарізної в бік загоничів вас не обурив??? Така робота ведеться що б захистити ім'я мисливця, а тут такий ролик!!! Ганьба.
  • Полювати з застосуванням штучних світлових джерел, приладів та пристроїв для підсвічування мішеней заборонено (ст. 20 Закону України "Про мисливське господарство та полювання").

Нагадаємо, Усик розповів, з ким розмовляє українською мовою.

Раніше був названий єдиний боксер, який може перемогти Усика.

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