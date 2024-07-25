Усик и Залужный неожиданно показались вместе (фото)

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Это произошло в рамках благотворительной акции в поддержку Украины, которая проходила в Соединенном Королевстве.
Что известно о событии, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Благотворительная организация British Ukrainian Aid совместно с усилиями волонтеров отправила 200 автомобилей в нашу страну для поддержки гуманитарной и медицинской помощи.
"Для нас было честью, что чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик вместе с представителями British-Ukrainian Aid и ключевыми деятелями украинского общества присоединился к этому мероприятию. Вместе совершаем настоящие изменения", - написали в посте на официальной странице организации в соцсетях.
Можно заметить, что Усик появился на мероприятии в нарядной вышиванке, сделанной в бежевом и красном цветах. В то время как господин Залужный предстал в классическом темно-синем костюме, поскольку теперь этого от него требует новая должность.
В своем блоге Александр также показался в вышиванке и поблагодарил Британию за помощь Украине.
Усик поблагодарил Британию за поддержку (Фото: instagram.com/stories/usykaa)
К работе посла Великобритании бывший главнокомандующий ВСУ приступил 10 июля.
Находясь в Лондоне, Валерий обратился к Западу с призывом защищать мир от продолжающегося российского террора. С речью он выступил на конференции Королевского института объединенных служб (RUSI) по вопросам войны в Лондоне.
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Для написания материала были использованы источники: публикации со страницы организации British Ukrainian Aid, лондонского фотографа András Stefuca, пост Залужного в Instagram.