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Усик и Залужный неожиданно показались вместе (фото)

Усик и Залужный во время встречи (Фото: instagram.com/britukraid)
Автор: Любовь Блажко

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Это произошло в рамках благотворительной акции в поддержку Украины, которая проходила в Соединенном Королевстве.

Что известно о событии, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Встреча Залужного и Усика

Благотворительная организация British Ukrainian Aid совместно с усилиями волонтеров отправила 200 автомобилей в нашу страну для поддержки гуманитарной и медицинской помощи.

Бывший главнокомандующий ВСУ увидел боксера в Британии (Фото: instagram.com/britukraid)

"Для нас было честью, что чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик вместе с представителями British-Ukrainian Aid и ключевыми деятелями украинского общества присоединился к этому мероприятию. Вместе совершаем настоящие изменения", - написали в посте на официальной странице организации в соцсетях.

Можно заметить, что Усик появился на мероприятии в нарядной вышиванке, сделанной в бежевом и красном цветах. В то время как господин Залужный предстал в классическом темно-синем костюме, поскольку теперь этого от него требует новая должность.

Залужный - посол Украины в Великобритании (Фото: instagram.com/shtefutsa)

В своем блоге Александр также показался в вышиванке и поблагодарил Британию за помощь Украине. 

Усик поблагодарил Британию за поддержку (Фото: instagram.com/stories/usykaa)

Что известно о новой должности Залужного

К работе посла Великобритании бывший главнокомандующий ВСУ приступил 10 июля.

Находясь в Лондоне, Валерий обратился к Западу с призывом защищать мир от продолжающегося российского террора. С речью он выступил на конференции Королевского института объединенных служб (RUSI) по вопросам войны в Лондоне.

 

Недавно мы писали, что украинские звезды будут выступать с "Б-2" и "Ногу свело" - почитайте, что об этом известно.

Тем временем Джей Ло оригинально отпраздновала день рождения - Аффлека на празднике не было.

Для написания материала были использованы источники: публикации со страницы организации British Ukrainian Aid, лондонского фотографа András Stefuca, пост Залужного в Instagram.

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Александр УсикВалерий Залужный