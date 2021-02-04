Усик розповів, де хоче провести чемпіонський бій в Україні

Олександр Усик з 2015 року не проводить бої в Україні. Найчастіше поєдинки з його участю проходять у Великобританії або США. Попри це знаменитий український спортсмен заявив, що хоче провести чемпіонський бій у Києві на НСК "Олімпійський".

Боксер зазначив, що його бій в Україні можливо організовує промоутерська компанія USYK 17 Promotion, яка належить йому. Про це Усик заявив в інтерв'ю YouTube-програми "Ходять чутки".

"У мене є своя промоутерська компанія, і, думаю, що ми це організуємо. Я цього хочу. Я хочу зробити для нашого ринку, щоб я боксував, наприклад, на "Олімпійському". Думаю, що питання в фінансах. Не будемо жертвувати гонорарів, буде організовано поєдинок, і з цієї організації будуть гонорари", - розповів спортсмен.

Він також підкреслив, що для організації поєдинку в Україні потрібні люди, які будуть зацікавлені в цьому, а також телеканали і спонсори.

Усик також згадав, що у 2014 році його поєдинок проходив у Львові, тоді на нього прийшло 16 тисяч осіб. При тому, що це було вже холодно, оскільки на дворі вже був жовтень.

Олександр Усик розповів, де хоче провести бій в Україні (відео: YouTube)

Нагадаємо, Британський супертяж Джо Джойс розповів про організацію бою з Олександром Усіком. Планується, що поєдинок за тимчасовий титул WBO пройде у квітні.

Раніше Усика жорстко розкритикували через випадок на полюванні.