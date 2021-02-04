Усик розповів про емоції після того, як потрапив у базу "Миротворця"

Олександр Усик зізнався, що не сильно переживав, після того, як дізнався, що його внесли в базу сайту "Миротворець". При цьому український боксер зазначив, що його внесли туди напевно після того, як він знявся в російському фільмі про церкву.

Мова йде про фільм "Здрастуй, брате! Христос Воскрес", у якому також знявся інший український боксер Василь Ломаченко. Він теж потрапив у базу "Миротворця". Про цей інцидент Усик розповів в інтерв'ю YouTube-програми "Ходять чутки".

"Чому з Ломаченко потрапили в базу "Миротворця"? Через фільм, напевно. Дуже спокійно до цього поставився. Не загострюю увагу на цьому. Я не шукав ніякої інформації в інтернеті. Не шукав ні підтримки, ні якогось хая", – підкреслив спортсмен.

Варто зазначити, що після цього фільму боксерів звинуватили в спробах виступити проти незалежності українського православ'я від контролю Росії.

Олександр Усик розповів про те, як потрапив у базу "Миротворця" (відео: YouTube)

Усик розповів, де хоче провести чемпіонський бій в Україні.

Нагадаємо, Усик зізнався, з ким розмовляє українською мовою. Боксер заявив, що українською мовою розмовляє разом зі своїми друзями, коли приїжджає у Львів. Там він практикує мову.

Крім того, українською він також спілкується зі своєю мамою і дочкою. Усик розповів, що дуже любить подорожувати по західній Україні, де його завжди раді бачити.