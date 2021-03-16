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Усик про фільм Оксани Марченко "Паломниця": дурня якась вийшла

Автор: Світлана Мащенко

Олександр Усик поскаржився на дружину Медведчука Оксану Марченко, яка без відома боксера включила його одну зі сцен свого скандального фільму "Паломниця".

Про це він сказав у коментарі львівському виданню ПравдаТут.

Український спортсмен зізнався, що дійсно мав розмову з Марченко у Києво-Печерській Лаврі. Але це було близько року тому і Олександр навіть не підозрював, що його розповідь потрапить до якогось фільму.

"Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто дурня якась вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною. Вона знімала фільм про Лавру. Я сказав, що не хочу з нею говорити. Але ченці вмовили. У підсумку я погодився, а зараз дізнався, що якесь кіно вийшло", - прокоментував Усик, назвавши те, що зробила дружина Медведчука, "інформаційною війною".

"Коли комусь погано, вони дурять. Я вже задовбався мовчати і миритися, коли люди так роблять. Нехай це буде на їхній душі", - додав Усик.

Усик відрікся від Марченко

Чому виник скандал

Нагадаємо, що у першій серії "Паломниці" Марченко показала розмову з українським чемпіоном Олександром Усиком. На відео він розповідає дружині лідера партії ОПЗЖ, на яку накладено санкції, про своє дитинство, важку хворобу і те як йому допомогла віра.

"Я захворів і почув розмову мами з лікарем, що я, можливо, не зможу витягнути цю хворобу. І батюшка прийшов до церкви, я готувався, ніби до зустрічі з Богом, питав у нього, як це, як він зустрічає, що треба говорити. Батюшка здивовано дивився на мене - мені було 7-8 років - і каже: "Ти чому про смерть взагалі говориш? Єдиному, кому вирішувати, помреш ти чи ні, це Всевишньому", - говорить у фільмі Усик.

Усик у фільмі Марченко "Паломниця"

Додамо, що сам боксер славиться набожністю і не приховує свого позитивного ставлення до так званої УПЦ МП, яка, власне, володіє Києво-Печерською Лаврою. При цьому боксер вважає себе аполітичним.

Зауважимо також, що під час фільму на Усику був мікрофон-петличка, тому він точно знав, що Марченко знімає відео – це не була просто дружня розмова.

Усик у фільмі Марченко "Паломниця"

Раніше ми писали, що хворий кіт Оксани Марченко вилікувався і почав ходити до церкви.

Також повідомляли, що дружина Віктора Медведчука вирішила піти в політику і вже вступила в партію.

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Новини України Олександр УсикОксана Марченко
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