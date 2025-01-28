Усик - Фьюри. Из легендарного боя сделали поразительное кино: другие ракурсы и эмоции

22 декабря 2024 года украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO. Одно из самых известных и авторитетных изданий в мире бокса, журнал The Ring выпустил кинематографическую версию этого боя-реванша.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на странице Ring Magazine в YouTube.

Ролик длится 24 минуты и предлагает зрителям заново пересмотреть легендарный бой-реванш, который прошел на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и длился все 12 раундов, с "невиданных ранее ракурсов".

Что известно про бой-реванш Усик - Фьюри

В мае 2024 года украинский боксер нанес первое в карьере поражение британцу Тайсону Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Тогда бой завершился победой украинца раздельным решением судей.

В декабре 2024 года между противниками состоялся бой-реванш, который длился все 12 раундов. Украинец снова, как и в первом поединке, одержал победу по решению судей. На этот раз единогласным - трижды 116:112.

Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBO (Всемирная боксерская организация) и WBC (Всемирный боксерский совет).



Александр Усик (фото: Getty Images)

Кто такой Александр Усик

Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2022-2023; 2024-н.в.).

Усик родился 17 января 1987 года в Крыму, в городе Симферополь. Окончил Львовский государственный университет физической культуры. В детстве занимался народными танцами, дзюдо, футболом. В бокс Александр попал уже в подростковом возрасте.

Боксер женат - его супругу зовут Екатерина. Вместе пара воспитывает четырех детей: 14-летнюю Елизавету, 11-летнего Кирилла, 9-летнего Михаила и годовалую Марию.



Усик с супругой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)