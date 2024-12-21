Усик - Фьюри 2. Как MEGOGO готовился к поединку мирового значения: фото из студии
В ночь на 22 декабря состоится бой Усик - Фьюри 2, который называют "поединком века". Под вечер бокса в Саудовской Аравии медиасервис MEGOGO подготовил большую аналитическую студию с приглашенными экспертами и звездами.
Накануне грандиозного шоу MEGOGO поделился с РБК-Украина эксклюзивными деталями создания студии к бою.
Главный бой вечера бокса в Эр-Рияде начнется в ночь на 22 декабря ориентировочно в 01:00 по киевскому времени. Зато трансляция на MEGOGO стартовала в 18:50 с аналитической студии, в которой примут участие эксперты и звезды шоу-биза.
"На самом деле работа над трансляцией Усик - Фьюри 2 началась еще несколько месяцев назад. Показ любого боксерского боя или футбольного матча, а тем более поединка мирового значения, - это кропотливый труд сотни наших коллег.
Первыми за работу берутся команда закупки контента и юристы. За ними вступают наши технические специалисты по организации трансляции, доставки спутникового сигнала, разработки, продукта. Все это остается невидимым для зрителя. Более заметна работа спортивной редакции, команды маркетинга и PR, ну и, конечно, наших комментаторов и ведущих", - поделилась маркетинг-директор MEGOGO Валерия Толочина.
Генератор обеспечит бесперебойную работу трансляции (фото: MEGOGO)
Генератор обеспечит бесперебойную работу трансляции (фото: MEGOGO)
На случай отключений света студии, комментаторские и все важное техническое оборудование питаются исключительно от генератора, чтобы обеспечить бесперебойную работу трансляции. За 12 часов работы такой генератор сжигает ориентировочно 100 литров дизеля.
"Каждый прошлый бой Александра Усика входил в рейтинг самых популярных спортивных трансляций на MEGOGO по количеству просмотров. Но больше всего просмотров собрал реванш против Энтони Джошуа в 2022 году. Он пришелся как раз на разгар полномасштабного вторжения. Благодаря Александру, показ был бесплатным для украинцев. Тогда мы собрали рекордную аудиторию и передавали сигнал также на региональные каналы "Суспільного", - рассказала Толочина.
Главный бой и некоторые поединки андеркарда с места событий в Эр-Рияде будет комментировать Владимир Кобельков. Кроме него, на вечере бокса будут работать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян. Для последних в помещении студии обустроили комментаторские места.
Режиссерские (фото: MEGOGO)
К ведущим Артему Панченко и Александре Кучеренко в аналитической студии присоединятся авторитетные гости: олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, спортивный журналист Андрей Розанов, экс-боксер Роман Капитоненко и украинский промоутер Владислав Елисеев.
Комментаторы вечера бокса (фото: MEGOGO)Ведущие вечера бокса и приглашенные эксперты (фото: MEGOGO)Ведущие вечера бокса и приглашенные эксперты (фото: MEGOGO)Ведущие вечера бокса и приглашенные эксперты (фото: MEGOGO)
Также во время студии предварительно запланированы онлайн-включения военных, звезд спорта и шоу-бизнеса. Среди них - Владимир Кличко, Ольга Харлан, Андрей Бедняков и другие.
"Бои Усика - это событие гораздо больше спорта. Это момент единения украинцев, а каждая его победа становится общенациональным праздником. Именно поэтому мы приглашаем в студию не только спортивных экспертов, но и знаменитостей, которые болеют за нашего чемпиона. Организаторы таких крупных спортивных событий также зовут на событие лидеров мнений. Вспомните, как первый бой между Усиком и Фьюри в первых рядах смотрел Криштиану Роналду", - резюмирует Валерия.
Трансляция вечера бокса началась в 18:50 21 декабря (фото: MEGOGO)
Отметим, что бой Усик - Фьюри 2 и весь файткард вечера по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".
Трансляция доступна в разделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".
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