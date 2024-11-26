Усик – Фьюри 2. Ночной кошмар украинских боксеров стал спарринг-партнером британца

Казахский боксер Жан Кособуцкий оказался в лагере британского бойца Тайсона Фьюри в рамках подготовки последнего к второму поединку с украинцем Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена .

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

"Сегодня мы здесь", - написал Кособуцкий и добавил несколько общих с Фьюри фотографий к посту в популярной соцсети.

36-летний казах белорусского происхождения стал спарринг-партнером "Цыганского Короля". На профи-ринге он провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед (18 нокаутов). В частности, Кособуцкий успел одолеть трех украинцев – Александра Нестеренко, Максима Педюру и Константина Довбищенко.

Опытный боксер не выходил в ринг с прошлого лета. Тогда он скандально проиграл нигерийцу Аджагбе и не смог завоевать титул WBC Silver в сверхтяжелом весе. Кособуцкий был дисквалифицирован в 5-м раунде за умышленные удары ниже пояса.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В случае отказа Фьюри от боя Усик будет иметь трех претендентов на замену. Компанию чемпиона IBF Дюбуа составят еще два тяжеловеса – Чарр (регулярный чемпион WBA) и Паркер (временный чемпион WBO).

Украинец будет претендовать на 60% гонорарного фонда реванша. "Цыганскому Королю" останутся 40%. Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO заработает ориентировочно 114 млн долларов. За первый бой Усик получил гораздо меньше – 38 млн "зеленых".

Недавно "Цыганский Король" объявил о старте подготовки к реваншу. Фьюри улетел на Мальту, где будет тренироваться 5 недель. Оттуда он отправится непосредственно в Эр-Рияд на второй поединок.