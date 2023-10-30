RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все заветные мечты этих знаков Зодиака сбудутся в ноябре

Узнайте, какие знаки Зодиака попали в список счастливчиков (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Хелен Феникс составила гороскоп на ноябрь и рассказала, что представителям трех знаков Зодиака очень повезет. Они будут визжать от радости, ведь их самые заветные мечты наконец-то станут реальностью.

На чьей улице начнется праздник и кому стоит ждать чудес, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Весы

Ваше тайное желание станет реальностью. Если вы всегда хотели оказаться в центре внимания, то эта мечта точно осуществится в ноябре. Также вы сможете насладиться гармонией в отношениях со всеми близкими людьми.

Наслаждайтесь жизнью, в ноябре вас ждут радостные события. Отбросьте страх и сомнения, верьте в себя и будьте в центре внимания. Не позволяйте предрассудкам омрачать ваше счастье, вы заслуживаете душевного спокойствия и точно сможете этого добиться.

Кошмары, которые могли мешать вам спокойно жить, наконец-то уйдут. Теперь все наладится, ваша жизнь превратится в настоящую сказку. Сбудутся все ваши мечты.

Ноябрь станет для вас периодом внутренней трансформации. Вместе со счастьем вы получите осознание того, что готовы к глобальным переменам. Не сдерживайте себя, стремитесь к вершине.

Рыбы

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он укажет на правильный путь, вы наконец-то найдете ответы на все вопросы, которые вас беспокоили. Благодаря этому вы сможете принимать решения и не ошибаться.

Ваши мечты о беззаботной и размеренной жизни станут реальностью. Однако для этого вам придется провести глубокий самоанализ. Он поможет докопаться до истины, тогда ваша жизнь заиграет яркими красками.

Напомним, ранее мы рассказывали, что несметное богатство ворвется в жизнь трех знаков Зодиака.

Также стало известно, что каждому из знаков Зодиака сулит гороскоп по картам Таро на неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп