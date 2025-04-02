Этот забытый продукт помогает поддерживать уровень сахара: добавьте его в рацион

Фасоль часто остается в тени популярных круп и овощей, хотя это настоящий суперфуд. Она содержит медленные углеводы, много белка и клетчатки, что делает ее идеальным продуктом для здорового питания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Как фасоль влияет на уровень сахара в крови

Диетолог Николь Ибарра рассказала, что фасоль - это универсальный и питательный продукт, который может играть ключевую роль в поддержании здорового уровня сахара в крови. Она является отличным дополнением к любой сбалансированной диете.

Высокое содержание клетчатки поддерживает стабильный уровень сахара

Если вы ищете углеводы, которые способствуют повышению уровня сахара в крови, ищите богатые клетчаткой бобы.

Клетчатка замедляет высвобождение углеводов в кровь, что стабилизирует уровень сахара в крови. А фасоль - это простой способ получить много этого питательного вещества, которое выравнивает уровень сахара в крови.

Например, 1 чашка консервированной черной фасоли содержит примерно 17 г пищевых волокон. А это больше половины суточной нормы.

Фасоль также содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Тогда как первая образует гелеобразное вещество в кишечнике, которое замедляет высвобождение углеводов в кровь.

А это предотвращает резкие скачки или падения уровня сахара в крови, способствуя более стабильному и постепенному обеспечению энергией в течение дня.

Насыщенная белком для сытости

Фасоль также содержит белок, который играет важную роль в регулировании сахара в крови. Одна чашка консервированной фасоли содержит примерно 15 г белка, в зависимости от сорта.

Белок переваривается и метаболизируется дольше, чем углеводы. Как следствие, потребление богатых белком продуктов, может способствовать сытости и поддерживать стабильный уровень глюкозы.

Низкий гликемический индекс уменьшает вес

Фасоль является отличным выбором для контроля уровня сахара в крови из-за низкого гликемического индекса (ГИ). Она может улучшить краткосрочный контроль сахара в крови и уменьшить вес и жировые отложения у людей с преддиабетом и диабетом 2 типа.

Главный источник магния

Бобы являются богатым источником таких минералов, как калий, медь, марганец и магний. Хотя все полезны для организма, но именно магний в фасоли играет решающую роль в контроле уровня сахара в крови.

Этот минерал необходим для сотен биохимических процессов в организме, особенно регуляции сахара в крови.

Как добавить фасоль в рацион

Чтобы потреблять больше бобов, стоит придерживаться таких советов: