Этот забытый продукт помогает поддерживать уровень сахара: добавьте его в рацион
Фасоль часто остается в тени популярных круп и овощей, хотя это настоящий суперфуд. Она содержит медленные углеводы, много белка и клетчатки, что делает ее идеальным продуктом для здорового питания.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Как фасоль влияет на уровень сахара в крови
Диетолог Николь Ибарра рассказала, что фасоль - это универсальный и питательный продукт, который может играть ключевую роль в поддержании здорового уровня сахара в крови. Она является отличным дополнением к любой сбалансированной диете.
Высокое содержание клетчатки поддерживает стабильный уровень сахара
Если вы ищете углеводы, которые способствуют повышению уровня сахара в крови, ищите богатые клетчаткой бобы.
Клетчатка замедляет высвобождение углеводов в кровь, что стабилизирует уровень сахара в крови. А фасоль - это простой способ получить много этого питательного вещества, которое выравнивает уровень сахара в крови.
Например, 1 чашка консервированной черной фасоли содержит примерно 17 г пищевых волокон. А это больше половины суточной нормы.
Фасоль также содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Тогда как первая образует гелеобразное вещество в кишечнике, которое замедляет высвобождение углеводов в кровь.
А это предотвращает резкие скачки или падения уровня сахара в крови, способствуя более стабильному и постепенному обеспечению энергией в течение дня.
Насыщенная белком для сытости
Фасоль также содержит белок, который играет важную роль в регулировании сахара в крови. Одна чашка консервированной фасоли содержит примерно 15 г белка, в зависимости от сорта.
Белок переваривается и метаболизируется дольше, чем углеводы. Как следствие, потребление богатых белком продуктов, может способствовать сытости и поддерживать стабильный уровень глюкозы.
Низкий гликемический индекс уменьшает вес
Фасоль является отличным выбором для контроля уровня сахара в крови из-за низкого гликемического индекса (ГИ). Она может улучшить краткосрочный контроль сахара в крови и уменьшить вес и жировые отложения у людей с преддиабетом и диабетом 2 типа.
Главный источник магния
Бобы являются богатым источником таких минералов, как калий, медь, марганец и магний. Хотя все полезны для организма, но именно магний в фасоли играет решающую роль в контроле уровня сахара в крови.
Этот минерал необходим для сотен биохимических процессов в организме, особенно регуляции сахара в крови.
Как добавить фасоль в рацион
Чтобы потреблять больше бобов, стоит придерживаться таких советов:
- Добавьте в салаты - добавьте нут или фасоль в свой любимый салат, чтобы получить белок и клетчатку
- Приготовьте сытный суп или рагу - используйте фасоль как основу для разогретого супа или рагу
- Замените фасоль на мясо - чтобы получить больше растительного белка, добавьте фасоль вместо мяса в блюда
- Попробуйте в качестве гарнира - пюре или тушеная фасоль является сытной альтернативой картофелю, которая снижает уровень сахара в крови.
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