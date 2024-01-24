10 лучших бесплатных инструментов для удаления вирусов с вашего ПК

В современном мире, где цифровые угрозы могут подстерегать нас на каждом шагу в виртуальном пространстве, защита наших компьютеров становится первостепенной задачей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Comparitech рассказывает, как защитить свой компьютер от вирусов и вредоносных программ.

Avira Free Antivirus

Бесплатное удаление вредоносных файлов с множеством функций. Этот мощный комплекс предлагает антивирусную защиту в режиме реального времени и включает в себя различные другие функции безопасности, такие как удаление вредоносных программ и VPN.

Если вы захотите немного больше от Avira или просто хотите покончить с рекламой, вам может подойти платная подписка на Avira Antivirus Pro. Платная версия не только удаляет рекламу, но и позволяет установить программу на 5 устройств с одной и той же лицензией, а также гарантирует поддержку на телефоне и электронной почте.

Bitdefender Antivirus Free Edition

Бесплатное программное обеспечение предлагает большой набор инструментов наряду с платным антивирусным пакетом. Хотя платная версия заслуживает особого внимания, бесплатные инструменты способны работать самостоятельно.

TotalAV

TotalAV предлагает как бесплатную, так и платную версию своего программного обеспечения. Платная версия полностью оснащена AV-сканером в реальном времени, антивирусом и другими функциями. Но если вам нужно всего лишь случайный инструмент для сканирования и удаления вирусов, Smart Scan TotalAV избавится от укоренившихся вредоносных программ.

Adaware Antivirus Free

Adaware имеет три антивирусных инструмента. Две его платные версии предлагают большую библиотеку функций, включая родительский контроль и хранилище цифровых файлов, а также улучшенную защиту покупок в Интернете.

Однако если у вас возникла неотложная проблема с вирусом и вам нужно действовать немедленно, первый бесплатный инструмент для удаления вирусов будет хорошим вариантом.

Comodo Free Anti-Malware BOClean

Comodo предлагает бесплатное антивирусное программное обеспечение BOClean без каких-либо условий.

Программа имеет такие функции

Обнаружение и устранение вредоносных программ в режиме реального времени

Удаляет все виды нежелательных файлов и приложений (за исключением вирусов-вымогателей)

Регулярные отчеты об обнаружении вредоносного ПО

Обнаруживает и удаляет новые и обновленные варианты вредоносного ПО

Скрытая конфигурация для предприятий и школ, позволяющая избежать несанкционированного вмешательства в программное обеспечение

Norton Power Eraser

Бесплатное приложение для удаления даже самых сложных вредоносных программ. Этот инструмент, специально разработанный для искоренения и уничтожения глубоко укоренившихся вредоносных вирусов, является грозным оружием в борьбе с цифровыми угрозами.

Возможности Norton Power Eraser

Сканирование на наличие рисков (вирусов, вредоносных программ и т. д.)

Сканирование нежелательных программ (ПНП)

Сканирование одного файла или папки

Сканирование системы

Мультизагрузочное сканирование

Возможность отменить предыдущее исправление

RegRun Reanimator

RegRun Reanimator от Greatis Software использует совершенно другой подход к удалению вирусов и вредоносных программ. RegRun не является антивирусным программным инструментом. Фактически, в отличие от большинства других перечисленных опций, приложение не включает защиту в реальном времени.

eScan Antivirus Toolkit

Бесплатное удаление вредоносных программ с USB-накопителя. Благодаря тому, что этот набор инструментов не требует установки, его можно запускать с USB-накопителя для эффективной очистки зараженных компьютеров.

FreeFixer

Легкое и бесплатное приложение для удаления вредоносных программ. Несмотря на небольшой вес и скромные возможности, этот инструмент очень эффективен для своей цели, обеспечивая стерильное удаление нежелательных приложений.

SUPERAntiSpyware

Этот бесплатный инструмент для удаления вредоносных программ может похвастаться впечатляющими возможностями защиты вашей цифровой среды.

Приложение имеет также платную профессиональную версию. Тем не менее, бесплатная предлагает очень надежные функции, в том числе:

Обнаружение и удаление вредоносных программ, шпионского ПО, рекламного ПО, программ-вымогателей и т. д

Многомерное сканирование

Опрос процесса, который проверяет системные процессы на наличие потенциальных вредоносных программ

Единственные функции, отсутствующие в бесплатной версии, - это различные параметры сканирования (например, планирование сканирования или быстрое сканирование) и уведомления по электронной почте о завершенных сканированиях.