У Запоріжжі подружжя померло з різницею в пару днів: 3-річні близнючки залишилися сиротами

Чоловік і дружина померли з різницею в кілька днів у Запоріжжі. Дві 3-річні дівчатка-близнючки залишилися сиротами й зараз родичі вирішують, хто візьме їх під опіку.

Іван Серпокрил майже два роки боровся з онкологічним захворюванням - у нього діагностували рак кишечника. Він помер на початку цього тижня. А через кілька днів не стало і його дружини - Анастасії Серпокрил. Причиною смерті стали ускладнення після коронавірусу. Сиротами залишилися дві дівчинки-близнючки, в однієї з них – інвалідність через синдром Веста.

"Померла моя однокласниця, чиясь колега, подруга і просто хороша людина Настюшка Серпокрил, але біда не приходить одна. У неділю помер і її чоловік Вано Серпокрилов. Сиротами залишилися двоє сестричок-близнят. Їм ще немає і 3-х років, і Катюша має інвалідність, важкий синдром Веста, і зараз теж хворіє на ковід. Обидві дівчинки зараз знаходяться в лікарні, а Катюша у важкому стані", - написала Антоніна Лебідь.

Вона розмістила номер картки для збору коштів і повідомила, що дітей під опіку збирається взяти дядько дівчаток.