Пішла з життя відома українська журналістка і блогер: співпрацювала з відомими ЗМІ

Вчора, 2 травня, в Харкові померла відома українська журналістка Маруся Васильєва, яка працювала з багатьма видавництвами. Їй було 47 років і перед смертю вона перебувала в лікарні із запаленням легенів.

Про смерть Васильєвої повідомив блогер Олександр Костенко на своїй сторінці в Facebook .

Костенко також зазначив, що пізно вночі Васильєва написала йому повідомлення, але потім видалила.

"Саш, мені, напевно, знадобиться кисень", - говорилося в повідомленні.

Після цього він почав з'ясовувати всі подробиці. З'ясувалося, що вночі у неї падала сатурація, але їй зробили укол і стало легше.

"А через чверть доби її не стало. Світла пам'ять тобі, Маш", - написав Костенко.

Маруся Васильєва (фото: acebook.com/marusya.vasilieva)

Він також нагадав, що у Марусі залишилися діти, собаки і старенький батько, і вони потребують фінансової допомоги. Він скинув реквізити банківських карт сина і батька Васильєвої.

5168 7573 6025 0965 Васильєв Костянтин.

5168 7573 4928 6221 Васильєв Ілля.

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