Пішла поки всі спали: під Києвом пропала 89-річна жінка

Під Києвом під час відпочинку на дачі пропала 89-річна Катерина Григорівна Гринчук. Як повідомляється, літня жінка самостійно покинула дачну ділянку і вирушила у напрямку до дому, однак туди так і не потрапила. Родичі зниклої розмістили оголошення про розшук в співтоваристві "Київ Оперативний" в Facebook.

Як повідомляється, літня жінка страждає на склероз.

"Увага! #Розшук! Зникла бабуся - Гринчук Катерина Григорівна, 89 років. Відпочивали на дачі, поки ми спали вона пішла з дому і сіла в автобус о 8:30 (дачна охорона сказала). О 9:30 повинна була бути в районі Героїв Дніпра. У неї склероз", - написали родичі розшукуваної в оголошенні.

Також були оприлюднені прикмети, за якими можна знайти жінку.

Під Києвом пропала 89-річна Катерина Гринчук – розшук (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Гринчук Катерина на момент зникнення була одягнена в синій халат (як на фото). Зріст приблизно 155 см, худорлява, волосся сиве.

Під Києвом пропала 89-річна Катерина Гринчук – розшук (скріншот: facebook.com/KyivOperativ)

У разі, якщо ви маєте будь-які дані про можливе місцеперебування розшукуваної, родичі просять звертатися в поліцію.

Нагадаємо, що раніше зниклу рік тому 16-річну Діану Хриненко поховали.

До цього ми писали, що під Хмельницьким знайшли тіло дитини біля шляхів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Австрія оголосила в розшук росіянина за підозрою в шпигунстві.