Пішов з життя знаменитий футболіст: усі подробиці

Хосе Луїс Капон помер у віці 72 років у своєму будинку. Про смерть колишнього захисника іспанського "Атлетіко" повідомила його екс-команда. Він грав за мадридський клуб з 1970 по 1980 роки, і виграв Іспанську лігу в 1973 і 1977 роках, Кубок Іспанії в 1976 році і Міжконтинентальний кубок в 1974 році.

Капон почав свою кар'єру, граючи в якості правого захисника. Він також займав інші позиції, такі як центральний або півзахисник. За збірну Іспанії Капон грав 13 разів. При цьому кольори мадридського "Атлетіко" він захищав 269 разів.

Хосе Луїс Капон (фото: instagram.com/atleticodemadrid)

"З відходом Капону спортивна сім'я втрачає ще один символ, який зробив все для цього клубу на полі і за його межами. Президент клубу, генеральний директор і наш рада висловлюють щирі співчуття всій родині і друзям футболіста", - йдеться в заяві футбольного клубу.

Варто зазначити, що свій прощальний матч у футболці "Атлетіко" Капон провів 25 листопада 1980 року на стадіоні "Вісенте Кальдерон" в товариській зустрічі зі збірною Радянського Союзу. Він вийшов на поле лише на хвилину і був замінений під овації трибун.

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