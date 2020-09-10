У Київській області чоловік вистрілив з рушниці і поранив жінку

Фото: затриманий стрілок (kv.npu.gov.ua)

У Київській області затримали чоловіка, який з мисливської рушниці важко поранив жінку. Його доставили у відділ поліції для встановлення всіх обставин події.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 40-річний киянин приїхав в Обухівський район для продажу власної зброї. У той час, коли чоловік демонстрував рушницю, він здійснив постріл. Куля пролетіла майже півтора кілометра та влучила в жінку, яка сиділа у дворі з дитиною на руках. Стрілок дізнався про це лише від поліцейських.

Поранення отримала 31-річна жителька села Безрадичі. У важкому стані її доставили в лікарню, де діагностували проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини.

Фото: отримане поранення (kv.npu.gov.ua)

Зазначається, що правоохоронці вилучили у стрілка мисливську рушницю МКМ 7,62 і дозвільні документи. Також його доставили у відділ поліції, де чоловік зізнався в скоєному, дав свідчення.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про нанесення з необережності тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 128) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Київській області сталася стрілянина в кафе у місті Українка.

Також РБК-Україна писало, що у Солом'янському районі Києва 44-річний чоловік стріляв в автомобіль Патрульної поліції.