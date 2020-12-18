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У Чернівецькій області чоловік під час полювання вбив односельця

Чернівецька область, П'ятниця 18 грудня 2020 14:44
У Чернівецькій області чоловік під час полювання вбив односельця
Фото: рушниця (cv.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Чернівецькій області місцевий житель під час полювання смертельно поранив односельця. Правоохоронці затримали мисливця та вилучили зброю.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 62-річний житель села Лунка під час полювання в лісі вистрелив із зареєстрованої мисливської рушниці в косулю. Але коли чоловік підійшов ближче, він побачив тіло людини без ознак життя.

Загиблим виявився 56-річний житель села Великосілля. Тіло направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті.

Наразі правоохоронці вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про вбивство з необережності (ч.1 ст.119 КК України), і обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Фото: вилучена зброя (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Київській області затримали чоловіка, який з мисливської рушниці важко поранив жінку.

Також РБК-Україна писало, що в Сумах 17 грудня на вулиці стався конфлікт між двома перехожими, який переріс у бійку та закінчився стріляниною. Наразі поліція проводить перевірки, з'ясовуються всі обставини події.

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